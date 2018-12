Muñoz se mostró conforme con los resultados de la política educativa

Luego de su presencia en la comisión de Educación del Senado, donde fue convocada por el senador Pablo Mieres para que explicara las renuncias de gerentes del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed), la ministra de Educación, María Julia Muñoz, dijo en rueda de prensa que la política educativa viene dando buenos resultados: “A pesar de que los resultados en educación son lentos, el proceso de la renuncia de los gerentes ha sido porque han quisieron tomar un rol que no es propio de un gerente, sino de la comisión directiva, que es política no partidaria, con presencia de un representante del Partido Colorado.”, indicó, y agregó que en esa comisión también participan las instituciones que son evaluadas.

“La evaluación es para transformar, corregir y modificar prácticas para mejorar la calidad de la educación. No deben estar ajenas las instituciones evaluadas porque no se trata de una auditoría. El proceso de evaluación debe estar consustanciado con la tarea docente y, por lo tanto, deben estar representados los que ejercen la docencia”, sostuvo la ministra.

Muñoz señaló que con esta metodología la autonomía no se pone en riesgo: “Todas las estadísticas y evaluaciones que se realizan son sobre la educación y su calidad. La autonomía técnica está supeditada a la dirección política, en la que este gobierno creó el Instituto de Evaluación y le dio participación a la oposición política, así que es una política educativa lo que desarrolla que está dentro de un sistema de políticas educativas e instituciones de educación pública y, en este caso también, evalúa a la educación privada”.

En relación a las presiones recibidas por los gerentes, Muñoz dijo: “No estamos para nada de acuerdo en que un gerente, sin la opinión de la dirección, actúe por sí y ante sí. Las personas que han renunciado han querido tomar un rol que no les corresponde”, señaló.

Consultada sobre los informes del Ineed que marcan que sólo cuatro de cada diez estudiantes culminan el segundo ciclo, y que los sectores más vulnerables son quienes menos egresos tienen, Muñoz contestó: “Se está por buen camino porque los gobiernos, del 2005 a la fecha han disminuido la pobreza. Que un pobre con hambre, con una mala vivienda no pueda estudiar bien, no preciso instituto de evaluación que me lo diga. El sentido común me lo hace decir, al igual que me hace votar al Frente Amplio, porque ha disminuido la pobreza, porque es el único que ha exigido que la educación pública sea obligatoria hasta 6º año de educación media; ninguno de los gobiernos anteriores se había propuesto esa meta. Por eso creo que estamos bien. Desde el 2015 se está siguiendo que todos los chicos que egresan de Primaria vayan a enseñanza Media y eso ha funcionado muy bien. Esa preocupación de que no terminen no es sólo problema del sistema educativo, es de la sociedad y de los padres”, concluyó.