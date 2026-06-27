Muslera decidió él salir del campo después del error y le pidió disculpas al pueblo uruguayo

Pidió disculpas al pueblo uruguayo

"Obviamente que nunca fui de esconderme, siempre fui de dar la cara", declaró Muslera antes de que la selección uruguaya abandonara las instalaciones del Estadio de Guadalajara. El arquero fue el primero en brindar declaraciones a la prensa, cuando rato antes habían advertido que no iban a pasar por la zona mixta. Situación por la que la AUF será multada por la FIFA.

"Esta es la manera más cercana que tengo para hablarle a los uruguayos. Nunca imaginé estar sufriendo tanto por este deporte, más con todo el trabajo que hice, por cómo me preparé", agregó el arquero.

Y continuó: "Como les dije a los chicos en el vestuario, cuando ya estaban un poco más tranquilos, hoy me toca no haber tenido un buen Mundial. Le pedí disculpas a ellos y a todo el pueblo uruguayo, aunque no alcance con eso. Ahora toca estar con los más cercanos, juntar energías. Este deporte tiene eso, este puesto tiene eso, a veces te da mucho y a veces te quita".