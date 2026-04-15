Orsi recibió a las hermanas de Moisés Martínez, el joven condenado por matar a su padre

El presidente de la República, Yamandú Orsi, recibió este miércoles en su despacho de la Torre Ejecutiva a Sara y Ana Martínez, las hermanas de Moisés, el joven que fue condenado por matar a su padre tras años de abuso.
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"Valoramos positivo, entendemos importante que se haya tomado el tiempo de poder recibirnos, pero es algo que él nos dijo y que nosotras entendemos, que los poderes están separados, y él en eso no puede incidir. "Lo que resta es esperar en el Tribunal de Apelaciones y en Casación en caso de que se tenga que llegar a eso", dijo Sara en diálogo con la prensa consignado por Subrayado (Canal 10).
Además, se refirieron a la posibilidad del indulto planteado por legisladores de la oposición en el Parlamento, que solicitaron un informe para analizar la aplicabilidad para este caso.
"También nos explicaba que, en caso de poder darse, ahora no es el momento, sino que hay que esperar a que actúe la Justicia", señaló la joven.
Hablan con Móises
La hermana de Moisés sostuvo que hablan a diario con él, y que está “angustiado”.
“Ayer vio lo del indulto y nos llamó emocionado pensando que se iba en libertad”, contó, y dijo que les pide “que luchen”.
"Agradecerle que nos haya recibido; está muy familiarizado con el caso porque lo viene siguiendo desde hace tiempo, pero es como decía mi hermana, él no puede meterse", explicó Ana. "Él se solidariza y está siguiendo el caso de cerca", añadió.
La reunión, que se prolongó por unos 40 minutos, fue agendada a instancias de Andrea Tuana, representante de la ONG El Paso, que ahora también interviene en la defensa del imputado.
Orsi empatiza
Por su parte, el presidente Orsi dijo que empatiza con el caso, pero aclaró que "el Poder Ejecutivo no tiene potestades en ese sentido".
En rueda de prensa tras la presentación de la empresa de telefonía móvil Tigo, Orsi recordó que "en Uruguay existe la separación de poderes, creemos en la Justicia, creemos en el Ministerio Público; esperaremos con atención las próximas decisiones que se tomen a nivel de tribunal o a los otros niveles que se puedan tomar".