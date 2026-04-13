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Sociedad Moisés | Rodrigo Rey | El Paso

"Vamos a vencer"

Nuevo equipo de abogados asume la defensa de Moisés y redefine estrategia

El abogado Rodrigo Rey informó que el equipo incluye abogadas de El Paso, y que en 72 horas presentarán acciones para revisar la situación cautelar de Moisés.

Moisés Martínez durante la audiencia.

Moisés Martínez durante la audiencia.

 captura de pantalla Canal de Youtube Portal APU UY
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Rey explicó en declaraciones a este medio que la modificación no implica un cuestionamiento al trabajo previo, sino una reorientación: “Nos parece acertado lo que ha hecho el doctor [Marcos] Prieto. El hecho es que va a haber un cambió del enfoque de la estrategia más inmediata”.

Según detalló el profesional, la nueva etapa buscará profundizar aspectos específicos de la defensa. “Ahora necesitamos reforzar nuevas líneas de argumentación con un mayor énfasis”.

El abogado adelantó que el equipo se apoyará en la experiencia de "un grupo de talentosas abogadas", vinculadas a la ONG El Paso, que cuentan con especialización en estas temáticas. Estas profesionales, en palabras de Rey, “van a desempeñar un rol clave en las argumentaciones para tener una lectura ajustada del artículo 36”, al tiempo que se buscará “abrir otros vectores de discusión” dentro del proceso.

Revisión de la situación cautelar de Moisés

Rey también adelantó que “en las próximas 72 horas", presentará acciones concretas para "revisar la situación cautelar actual de Moisés”. Sostuvo que al momento no puede brindar más detalles, ya que se encuentran analizando la documentación aportada por la defensa anterior. "El abogado Prieto, a quien le agradecemos la defensa que hizo hasta el momento, nos proporcionó todos los elementos. Estamos preparando una petición procesal concreta para cambiar la gestión cautelar”, adelantó.

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