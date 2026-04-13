Un nuevo equipo de abogados asumirá la defensa de Moisés Martínez, el joven condenado a 12 años de prisión por matar a su padre tras años de violencia intrafamiliar. Así lo confirmó el abogado Rodrigo Rey, quien integra este bufete de profesionales, a Caras y Caretas.
"Vamos a vencer"
Nuevo equipo de abogados asume la defensa de Moisés y redefine estrategia
El abogado Rodrigo Rey informó que el equipo incluye abogadas de El Paso, y que en 72 horas presentarán acciones para revisar la situación cautelar de Moisés.