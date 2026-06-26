Paraguay igualó ante Australia y clasificó; Turquía sorprendió a Estados Unidos

Paraguay 0-0 Australia

En la ciudad de San Francisco, guaraníes y australianos igualaron sin tantos, un resultado que le sirve a ambos seleccionados para seguir en carrera en esta edición del Mundial.

La selección sudamericana logró reponerse tras el pésimo arranque de la fase de grupos y estará en una nueva instancia final.

Turquía 3-2 Estados Unidos

Atractivo encuentro nos brindaron europeos y norteamericanos, en el que la selección turca comenzó perdiendo pero se terminó llevando el triunfo en la última jugada del encuentro.

En apenas dos minutos, Berhalter ejecutó un centro desde la derecha que cayó en el segundo palo dónde Trusty la bajó, acomodó la pelota y definió de pierna zurda para cruzarla de palo. Pero la ventaja duró poco debido a que siete minutos más tarde, Yilmaz asistió a Arda Guler quien en el punto penal marcó el empate.

Antes de irse al entretiempo, luego de una gran conexión por el sector izquierdo, el balón le cayó a Yilmaz que en la puerta del área anticipó para dar vuelta el marcador a favor del elenco europeo.

En el comienzo de la segunda mitad, luego de una serie de rebotes, la pelota le cayó a Berhalter que desde afuera del área sacó un derechazo potente para volver a poner el encuentro igualado.

Sobre el cierre del partido, cuando el reloj marcaba el octavo minuto de adición, una pelota desde la derecha cayó al segundo palo, Uzun la bajó de pecho y asistió al segundo palo dónde apareció Ayhan para poner el tercer tanto que le dio el triunfo a Turquía.