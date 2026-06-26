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Mundial |

siguen en carrera

Paraguay igualó ante Australia y clasificó; Turquía sorprendió a Estados Unidos

El elenco guaraní continuará en el Mundial luego de quedar tercero de su grupo con cuatro unidades, colocándolo como uno de los ocho mejores.

Paraguay sigue en el Mundial.

Paraguay sigue en el Mundial.

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Paraguay continuará en el Mundial luego de haber conseguido un empate ante Australia que lo deja tercero del grupo D en una inmejorable posición. Por su parte, Estados Unidos sufrió un duro golpe al perder contra la ya eliminada Turquía.

Con el grupo finalizado, Estados Unidos se quedó con el primer lugar y enfrentará a Bosnia y Herzegovina el 1 de julio en San Francisco. Por su parte, Australia se ubicó en el segundo lugar por lo que jugará el 3 de julio en Dallas ante el segundo del grupo G (Egipto, Irán, Bélgica o Nueva Zelanda).

Por su parte, Paraguay quedó con cuatro unidades por lo que será uno de los mejores terceros por lo que dirá presente en la próxima instancia del Mundial.

Paraguay 0-0 Australia

En la ciudad de San Francisco, guaraníes y australianos igualaron sin tantos, un resultado que le sirve a ambos seleccionados para seguir en carrera en esta edición del Mundial.

La selección sudamericana logró reponerse tras el pésimo arranque de la fase de grupos y estará en una nueva instancia final.

Turquía 3-2 Estados Unidos

Atractivo encuentro nos brindaron europeos y norteamericanos, en el que la selección turca comenzó perdiendo pero se terminó llevando el triunfo en la última jugada del encuentro.

En apenas dos minutos, Berhalter ejecutó un centro desde la derecha que cayó en el segundo palo dónde Trusty la bajó, acomodó la pelota y definió de pierna zurda para cruzarla de palo. Pero la ventaja duró poco debido a que siete minutos más tarde, Yilmaz asistió a Arda Guler quien en el punto penal marcó el empate.

Antes de irse al entretiempo, luego de una gran conexión por el sector izquierdo, el balón le cayó a Yilmaz que en la puerta del área anticipó para dar vuelta el marcador a favor del elenco europeo.

En el comienzo de la segunda mitad, luego de una serie de rebotes, la pelota le cayó a Berhalter que desde afuera del área sacó un derechazo potente para volver a poner el encuentro igualado.

Sobre el cierre del partido, cuando el reloj marcaba el octavo minuto de adición, una pelota desde la derecha cayó al segundo palo, Uzun la bajó de pecho y asistió al segundo palo dónde apareció Ayhan para poner el tercer tanto que le dio el triunfo a Turquía.

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