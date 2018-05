Plenario del Frente Amplio no llegó a acuerdo sobre TLC con Chile

El Plenario Nacional del Frente Amplio comenzó a las diez de la mañana, una hora más tarde de lo previsto, y se extendió hasta pasadas las 19 horas. Tenía a consideración un documento que había sido discutido en toda la estructura del Frente Amplio y en sus organismos, ‘Orientaciones políticas para la inserción comercial internacional del país entre los años 2018-2020’, y, conjuntamente, se discutió la aprobación -o no- de los tratados comerciales con Chile y el tratado sobre patentes. Pero en estos dos puntos no se llegó a un acuerdo, por lo que pasaron a un cuarto intermedio.

En conferencia de prensa, el presidente del Frente Amplio, Javier Mirando, junto con el secretario político, brindaron una conferencia de prensa.

Según Miranda, “el levantamiento del cuarto intermedio lo fijará la Mesa Política y se acordó solicitar al gobierno nacional un análisis del impacto de los tratados para maximizar los insumos a la hora de tomar posición”.

¿Cómo fue la votación del TLC con Chile?

Hubo dos mociones. La ganadora resultó con 80 votos en 157 presentes.

¿Qué pasó que los resultados de la votación salieron mal [porque primero se dio un resultado y luego se modificó]?

Hicimos mal las cuentas. Era votación nominal e hicimos mal las cuentas.

¿Qué es exactamente lo que se pide al gobierno?

Los análisis de impacto de los tratados respecto a los sectores comerciales o al interesado en el registro de patentes. En lo que tiene que ver con el tratado de Chile y en el de patentes.

¿Se estableció algún plazo?

No, el Plenario no estableció plazos.

¿Qué impacto tiene lo que se votó dentro del Frente Amplio? Porque no estaría saliendo lo que los grupos mayoritarios querían.

Yo no quiero evaluar eso de ninguna manera, porque sería expresar una opinión. Me parece que el dato objetivo que hay que tomar aquí es la resolución que toma el Plenario. El Frente Amplio es la única fuerza política del país que discute democráticamente sus puntos de vista y el Plenario es prueba de eso. En un muy buen clima, insisto, en un muy buen clima, porque una de las expectativas es ver dónde está el conflicto dentro del Frente, a ver cómo se pelean, como forma de generar una situación política. El Frente Amplio lo que hace es jugar democráticamente, como ningún partido político lo hace en este país. Díganme qué partido político, siendo gobierno, discutió alguna vez un tratado o cuáles son los lineamientos que debe adoptar el Uruguay. Lo que hizo el Frente Amplio fue un ejercicio exacto y puro de la democracia. Esto es salir a discutir entre todos los actores del Frente Amplio y tomar un posición. Y lo que importa es la posición del Frente Amplio, porque esa es la resolución de la organización política. Si se quiere buscar dónde está la pelea dentro del Frente Amplio lo pueden buscar. Acá lo que importa es el ejercicio de la democracia. ¿Cómo se toman las resoluciones en democracia? Discutiendo. Buscando la regla de consensos, que es la regla de consenso dentro del Frente Amplio y cuando no se logra, se vota. Ese es el dato. Acá, más allá de las posiciones que haya tenido la coordinadora tal, la departamental tal, el grupo político tal, lo que hay es una resolución del cuerpo político y eso es lo que importa. Lo que quiero resaltar sobre todas las cosas es que esta es la única fuerza política profundamente democrática que da una discusión sobre temas que consideramos centrales para el país. Y lo son. La inserción internacional es un tema de política pública. Deberíamos participar todos los uruguayos en la discusión. El Frente Amplio convoca a la discusión y luego adopta resolución con criterios democráticos.

Reboledo: Con respecto al TLC con Chile, el Frente Amplio no resolvió nada más que pasar a un cuarto intermedio para seguir discutiendo en otro Plenario. O sea que ni en contra ni a favor del gobierno. Vamos a seguir discutiéndolo. Es más, se le pide al gobierno un estudio de análisis de impacto de estas medidas en el país.

En lo que tiene que ver con el conteo, más allá de que sea anecdótico, ¿cómo se hace para que pase de una posición a la otra?

Y dale Juana con la canasta. Pasó una cosa tan sencilla como esta: un sector votó una moción y quienes estábamos tomando nota cometimos el error de adjudicárselo a otra moción. Advertido lo dimos vuelta y dijimos “Nos equivocamos muchachos” y la dimos vuelta. Fue un error de como anotamos.

Una repregunta: ¿Como presidente del Frente Amplio, considera que esta votación impacta de alguna forma dentro de la fuerza política teniendo en cuenta que los líderes de los sectores mayoritarios pedían que se votara el TLC con Chile y eso no se hace?

Lo que pasa que su pregunta me marca una respuesta y yo no le voy a responder lo que usted me plantea que responda; inducirme a la respuesta. Lo que le digo es que el Plenario Nacional adoptó esta resolución en forma democrática y eso es lo trascendente. La evaluación la harán los que tengan que hacer los análisis. No le corresponde al presidente del Frente Amplio evaluar si esto implica una derrota de alguien o un triunfo de alguien. No voy a entrar… Justamente, lo que quiero evitar, porque entiendo que la pregunta es una pregunta inducida, a encajonar una discusión que me parece que no es la que hay que dar. La que hay que dar es: acá hay una resolución del Frente Amplio. El Frente Amplio democráticamente adoptó estas resoluciones.

