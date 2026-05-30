PSG es rey de Europa: hace historia y retiene la Champions tras derrotar por penales al Arsenal

PSG logró el empate

Sin embargo, el panorama comenzó a cambiar en el complemento. Luis Enrique adelantó líneas y ordenó una presión mucho más agresiva. El PSG incrementó la intensidad y comenzó a cercar el área rival, obligando al Arsenal a retroceder cada vez más.

La recompensa llegó cuando Kvaratskhelia irrumpió en el área y fue derribado por Cristhian Mosquera. El árbitro sancionó penal sin vacilar y Dembélé asumió la responsabilidad en el momento más delicado de la temporada. El atacante francés ejecutó con categoría, colocando el balón junto al poste izquierdo para establecer el empate y devolver la esperanza a los campeones.

El 1-1 cambió definitivamente el desarrollo del partido. Arsenal perdió frescura física, mientras que el PSG encontró espacios para desplegar su habitual juego ofensivo. Aun así, los ingleses resistieron y lograron llevar la definición al tiempo suplementario.

Durante la prórroga ambos equipos dispusieron de oportunidades para evitar los penales. Cuando el reloj agotó los 120 minutos, la final debía decidirse desde los once pasos. Allí emergió la experiencia del campeón. La victoria confirmó la consolidación del proyecto liderado por Luis Enrique, que logró transformar al PSG en una potencia colectiva capaz de sostenerse en la cima del fútbol europeo más allá de las individualidades.