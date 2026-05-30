PSG es rey de Europa: hace historia y retiene la Champions tras derrotar por penales al Arsenal

El fútbol europeo tiene nuevamente un dueño. El Paris Saint-Germain confirmó su hegemonía continental al derrotar 2-1 al Arsenal en una final vibrante disputada en el Puskás Aréna de Budapest, conquistando así su segunda Liga de Campeones consecutiva. La noche comenzó de manera ideal para el conjunto inglés. Apenas transcurridos seis minutos de juego, Kai Havertz aprovechó una acción fortuita nacida de un despeje de Marquinhos que rebotó en Leandro Trossard. El delantero alemán encontró espacio para internarse en el área y definió con precisión desde un ángulo cerrado para abrir el marcador.
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Caras y Caretas Diario
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El gol permitió al Arsenal ejecutar a la perfección el plan diseñado por Mikel Arteta. Con un bloque compacto y una disciplina táctica impecable, los "Gunners" cedieron la iniciativa al PSG, que monopolizó la posesión durante largos pasajes del encuentro sin lograr traducir ese dominio en situaciones claras de peligro.
Las principales figuras ofensivas del conjunto parisino encontraron enormes dificultades para desequilibrar. Tras el descanso, el Arsenal mantenía la ventaja y parecía tener el control emocional y futbolístico de la final.
PSG logró el empate
Sin embargo, el panorama comenzó a cambiar en el complemento. Luis Enrique adelantó líneas y ordenó una presión mucho más agresiva. El PSG incrementó la intensidad y comenzó a cercar el área rival, obligando al Arsenal a retroceder cada vez más.
La recompensa llegó cuando Kvaratskhelia irrumpió en el área y fue derribado por Cristhian Mosquera. El árbitro sancionó penal sin vacilar y Dembélé asumió la responsabilidad en el momento más delicado de la temporada. El atacante francés ejecutó con categoría, colocando el balón junto al poste izquierdo para establecer el empate y devolver la esperanza a los campeones.
El 1-1 cambió definitivamente el desarrollo del partido. Arsenal perdió frescura física, mientras que el PSG encontró espacios para desplegar su habitual juego ofensivo. Aun así, los ingleses resistieron y lograron llevar la definición al tiempo suplementario.
Durante la prórroga ambos equipos dispusieron de oportunidades para evitar los penales. Cuando el reloj agotó los 120 minutos, la final debía decidirse desde los once pasos. Allí emergió la experiencia del campeón. La victoria confirmó la consolidación del proyecto liderado por Luis Enrique, que logró transformar al PSG en una potencia colectiva capaz de sostenerse en la cima del fútbol europeo más allá de las individualidades.