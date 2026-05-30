El gobierno, a través del Ministerio de Industria, anunció este sábado una nueva actualización de los precios de los combustibles que comenzará a regir en junio. La decisión incluye aumentos para la nafta súper y el gasoil, pero mantiene sin cambios el precio del supergás, una medida que busca amortiguar el impacto del invierno sobre la economía de las familias uruguayas.
Algo es algo
El gobierno congeló el precio del supergás por llegada del invierno: nafta súper y gasoil suben
Mientras la nafta y el gasoil registrarán aumentos desde junio, el gobierno resolvió congelar el precio del supergás.