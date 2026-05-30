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Política

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El gobierno congeló el precio del supergás por llegada del invierno: nafta súper y gasoil suben

Mientras la nafta y el gasoil registrarán aumentos desde junio, el gobierno resolvió congelar el precio del supergás.

El supergás seguirá sin aumentos pero nafta y gasoil suben.

El supergás seguirá sin aumentos pero nafta y gasoil suben.
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Por Redacción Caras y Caretas

El gobierno, a través del Ministerio de Industria, anunció este sábado una nueva actualización de los precios de los combustibles que comenzará a regir en junio. La decisión incluye aumentos para la nafta súper y el gasoil, pero mantiene sin cambios el precio del supergás, una medida que busca amortiguar el impacto del invierno sobre la economía de las familias uruguayas.

Aumento del precio de la nafta

Según informó el Ministerio de Industria, Energía y Minería, la nafta súper experimentará un incremento del 6%, mientras que el gasoil 50S aumentará un 7%. De esta forma, el litro de nafta pasará a costar $93,36 y el de gasoil $61,76.

La principal novedad de la resolución es la decisión de congelar el precio del supergás, combustible utilizado por miles de hogares para cocinar y calefaccionarse durante los meses más fríos del año. La medida fue adoptada en un contexto marcado por el descenso de las temperaturas y el aumento estacional de la demanda.

Desde la cartera señalaron que el ajuste aplicado a los combustibles líquidos es inferior al que habría correspondido de trasladarse de manera íntegra la evolución de los precios internacionales al mercado local.

De acuerdo con los datos de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), el Precio de Paridad de Importación (PPI) indicaba que el gasoil debería haber aumentado aproximadamente un 22%, mientras que la nafta registraba una referencia cercana al 6%, similar al ajuste finalmente aplicado.

El ministerio explicó que la presión sobre los precios energéticos responde al escenario internacional generado por la escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, que desde marzo de 2026 ha impulsado al alza las cotizaciones del petróleo en los mercados globales. Ese incremento comenzó a reflejarse en los costos internos uruguayos a partir de abril.

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