El gobierno congeló el precio del supergás por llegada del invierno: nafta súper y gasoil suben

Desde la cartera señalaron que el ajuste aplicado a los combustibles líquidos es inferior al que habría correspondido de trasladarse de manera íntegra la evolución de los precios internacionales al mercado local.

De acuerdo con los datos de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), el Precio de Paridad de Importación (PPI) indicaba que el gasoil debería haber aumentado aproximadamente un 22%, mientras que la nafta registraba una referencia cercana al 6%, similar al ajuste finalmente aplicado.

El ministerio explicó que la presión sobre los precios energéticos responde al escenario internacional generado por la escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, que desde marzo de 2026 ha impulsado al alza las cotizaciones del petróleo en los mercados globales. Ese incremento comenzó a reflejarse en los costos internos uruguayos a partir de abril.