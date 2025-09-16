Hacete socio para acceder a este contenido

Política ASSE | Orsi | Lustemberg

Espaldarazo

ASSE: Lustemberg reiteró el respaldo a Danza y Orsi cuestionó el "manejo político" del tema

La ministra de Salud Pública respaldó nuevamente a Álvaro Danza en la presidencia de ASSE y Orsi criticó a la oposición por el "manejo político" del asunto.

El Poder Ejecutivo respalda la continuidad de Álvaro Danza al frente de ASSE.
La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, expresó este martes su respaldo a la permanencia de Álvaro Danza como presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), a pesar de las críticas de la oposición por su trabajo en el ámbito privado.

Lustemberg sostuvo que labor privada de Danza no interfiere con su gestión en ASSE

Según explicó la jerarca, los cargos que mantiene como médico clínico consultante son de “reducida carga horaria” y "no interfieren" con su gestión en el organismo.

Lustemberg sostuvo que el gobierno ratifica que Danza “no viola ningún artículo de la Constitución” y expresó: “Es hora de que en el Estado pongamos a los mejores”.

"Si quieren seguir entretenidos con eso, que sigan", dijo Orsi sobre presión de oposición

El presidente, Yamandú Orsi, también fue consultado este martes sobre la continuidad de Danza al frente de ASSE. “Acá lo que hay que resolver son los problemas de salud de la gente", aseveró.

"Si quieren seguir entretenidos con eso, que sigan", sostuvo y recordó que hay un informe jurídico que avala la decisión del Gobierno y que mantendrá "mientras no haya un informe contrario, mientras no haya algo determinante".

En ese sentido, el mandatario sostuvo que se trata de un tema jurídico y criticó que se haga un "manejo político" del tema, en referencia a la campaña de la oposición que pide al gobierno la destitución de Danza, alegando incompatibilidades normativas.

