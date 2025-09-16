ASSE: Lustemberg reiteró el respaldo a Danza y Orsi cuestionó el "manejo político" del tema

"Si quieren seguir entretenidos con eso, que sigan", dijo Orsi sobre presión de oposición

El presidente, Yamandú Orsi, también fue consultado este martes sobre la continuidad de Danza al frente de ASSE. “Acá lo que hay que resolver son los problemas de salud de la gente", aseveró.

"Si quieren seguir entretenidos con eso, que sigan", sostuvo y recordó que hay un informe jurídico que avala la decisión del Gobierno y que mantendrá "mientras no haya un informe contrario, mientras no haya algo determinante".

En ese sentido, el mandatario sostuvo que se trata de un tema jurídico y criticó que se haga un "manejo político" del tema, en referencia a la campaña de la oposición que pide al gobierno la destitución de Danza, alegando incompatibilidades normativas.