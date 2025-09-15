Hacete socio para acceder a este contenido

Política Álvaro Danza |

oposiciónlo quiere afuera

Pese a cuestionamientos, Orsi respaldó gestión de Álvaro Danza al frente de ASSE

La oposición cuestiona al presidente de ASSE porque este mantiene vínculos con algunas instituciones privadas de salud.

 Foto: Dante Fernández / FocoUy
El presidente Yamandú Orsi respaldó al titular de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, cuestionado por la oposición. "Estoy convencido de lo que estoy haciendo", dijo el mandatario. Legisladores opositores cuestionan ven una incompatibilidad en que Danza sea presidente del organismo y su tarea de asesor de instituciones de salud.

Orsi habló en improvisada rueda de prensa a la salida del acto de celebración de un nuevo aniversario de la Fundación Jazmín, en el teatro Movie del Montevideo Shopping Center.

"Si los medicamentos llegan, que empezaron a llegar, y si las consultas se hacen más rápido de lo que se hacían antes, yo creo que ahí nunca se cierra, siempre está abierto y es lo más importante en la salud de nuestra gente. Todo lo demás seguirá", sostuvo.

"Yo estoy convencido de lo que estoy haciendo, la gente nos eligió para gobernar y es lo que estamos haciendo", agregó

Orsi dijo que lo que nunca está cerrado es el tema de la salud de la población.

Oposición cuestiona

Por su parte, diputados del Partido Nacional presentarán en el Parlamento los informes jurídicos solicitados a abogados privados que señalan una incompatibilidad entre el cargo que ocupa Álvaro Danza como presidente de ASSE y su ejercicio como médico en mutualistas.

Álvaro Delgado, presidente del Directorio del Partido Nacional, dijo que Danza está en “una situación absolutamente irregular, incompatible con la Constitución, con las normas legales y con algunos decretos vinculados a la ética en la función pública”.

“Esta situación es insostenible y el presidente de ASSE va a tener que optar. Esa es la posición del Partido Nacional”, afirmó Delgado, que señaló que Danza “sigue actuando en varios frentes al mismo tiempo solapando funciones y responsabilidades”.

Este martes, el directorio de ASSE presentará el Presupuesto en la comisión de Diputados.

