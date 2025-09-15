El presidente Yamandú Orsi respaldó al titular de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, cuestionado por la oposición. "Estoy convencido de lo que estoy haciendo", dijo el mandatario. Legisladores opositores cuestionan ven una incompatibilidad en que Danza sea presidente del organismo y su tarea de asesor de instituciones de salud.
oposiciónlo quiere afuera
Pese a cuestionamientos, Orsi respaldó gestión de Álvaro Danza al frente de ASSE
La oposición cuestiona al presidente de ASSE porque este mantiene vínculos con algunas instituciones privadas de salud.