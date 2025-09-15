Pese a cuestionamientos, Orsi respaldó gestión de Álvaro Danza al frente de ASSE

"Yo estoy convencido de lo que estoy haciendo, la gente nos eligió para gobernar y es lo que estamos haciendo", agregó

Orsi dijo que lo que nunca está cerrado es el tema de la salud de la población.

Oposición cuestiona

Por su parte, diputados del Partido Nacional presentarán en el Parlamento los informes jurídicos solicitados a abogados privados que señalan una incompatibilidad entre el cargo que ocupa Álvaro Danza como presidente de ASSE y su ejercicio como médico en mutualistas.

Álvaro Delgado, presidente del Directorio del Partido Nacional, dijo que Danza está en “una situación absolutamente irregular, incompatible con la Constitución, con las normas legales y con algunos decretos vinculados a la ética en la función pública”.

“Esta situación es insostenible y el presidente de ASSE va a tener que optar. Esa es la posición del Partido Nacional”, afirmó Delgado, que señaló que Danza “sigue actuando en varios frentes al mismo tiempo solapando funciones y responsabilidades”.

Este martes, el directorio de ASSE presentará el Presupuesto en la comisión de Diputados.