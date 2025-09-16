Hacete socio para acceder a este contenido

Política ASSE | Álvaro Danza | Parlamento

Tras cuestionamientos de la oposición

"No hay nada para ocultar", expresó el presidente ASSE Álvaro Danza en el Parlamento

El presidente de ASSE concurrió al Parlamento para explicar las prioridades presupuestales de ASSE y se expresó sobre la polémica sobre legalidad de su cargo.

Presidente de ASSE, Álvaro Danza.

Por Redacción Caras y Caretas

Tras salir de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados, el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, brindó una conferencia luego de que la oposición insistiera con su destitución por la presunta incompatibilidad entre su rol público y su trabajo como médico en el ámbito privado.

Luego de brindar detalles ante los representantes de la comisión sobre las partidas presupuestales y los lineamientos “más significativos para el período para ASSE”, Danza se refirió a la polémica instalada por el Partido Colorado y el Partido Nacional. Los blancos y colorados entienden que lo dicho por Danza en el Parlamento carece de valor debido a la inconstitucionalidad que señalan del ejercicio de su cargo en el ente.

Ante estas críticas, el jerarca de ASSE manifestó que tiene “total confianza” en lo que viene “haciendo” en su gestión.

“No hay absolutamente nada para ocultar, es todo público, todos lo saben perfectamente. Estamos trabajando por la gente. Hemos armado una solicitud presupuestal que tiene énfasis en la salud de la gente. Esos son los grandes temas del país: mejorar la salud de la gente”, expresó Danza en el Parlamento.

G0_RVtBXIAAJzAi

El respaldo de Orsi y Lustemberg

“Para eso vinimos hoy, para eso estamos trabajando y para eso están todos estos compañeros aquí; para demostrar que ese es el centro”, concluyó Danza, que este martes fue nuevamente ratificado en el cargo por parte de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg y por el propio presidente de la República, Yamandú Orsi, quien se apoyó en un informe jurídico que respalda la decisión del Poder Ejecutivo de mantener en Danza a cargo de la presidencia de ASSE.

“Si quieren seguir entretenidos con eso, que sigan. Hay un informe jurídico que avala", sostuvo el mandatario. "Lo primero es la salud de la gente. El que quiera pensar en otra cosa y se entretenga con otra cosa, que lo haga tranquilamente”, dijo Orsi este martes.

