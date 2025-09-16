"No hay nada para ocultar", expresó el presidente ASSE Álvaro Danza en el Parlamento

“No hay absolutamente nada para ocultar, es todo público, todos lo saben perfectamente. Estamos trabajando por la gente. Hemos armado una solicitud presupuestal que tiene énfasis en la salud de la gente. Esos son los grandes temas del país: mejorar la salud de la gente”, expresó Danza en el Parlamento.

El respaldo de Orsi y Lustemberg

“Para eso vinimos hoy, para eso estamos trabajando y para eso están todos estos compañeros aquí; para demostrar que ese es el centro”, concluyó Danza, que este martes fue nuevamente ratificado en el cargo por parte de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg y por el propio presidente de la República, Yamandú Orsi, quien se apoyó en un informe jurídico que respalda la decisión del Poder Ejecutivo de mantener en Danza a cargo de la presidencia de ASSE.

“Si quieren seguir entretenidos con eso, que sigan. Hay un informe jurídico que avala", sostuvo el mandatario. "Lo primero es la salud de la gente. El que quiera pensar en otra cosa y se entretenga con otra cosa, que lo haga tranquilamente”, dijo Orsi este martes.