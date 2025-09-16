Tras salir de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados, el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, brindó una conferencia luego de que la oposición insistiera con su destitución por la presunta incompatibilidad entre su rol público y su trabajo como médico en el ámbito privado.
Tras cuestionamientos de la oposición
"No hay nada para ocultar", expresó el presidente ASSE Álvaro Danza en el Parlamento
El presidente de ASSE concurrió al Parlamento para explicar las prioridades presupuestales de ASSE y se expresó sobre la polémica sobre legalidad de su cargo.