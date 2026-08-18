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Política ASSE | Facultad de Medicina |

Uniendo fuerzas y saberes

ASSE y Facultad de Medicina acuerdan plan de contingencia para reforzar la neurocirugía en el Pereira Rossell

El convenio busca garantizar la atención de pacientes pediátricos tras la renuncia del jefe del sector y de otros dos cirujanos de guardia.

Hospital Pereira Rossell, Montevideo.

Hospital Pereira Rossell, Montevideo.

 Gastón Britos / FocoUy
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Por Redacción de Caras y Caretas

La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (UdelaR) firmaron un acuerdo de colaboración destinado a asegurar la dotación de especialistas en neurocirugía necesaria para mantener la atención en el Hospital Pediátrico Pereira Rossell.

La medida fue adoptada luego de la renuncia del jefe del sector, Gonzalo Costa, y de otros dos cirujanos de guardia, quienes dejaron sus cargos días atrás y señalaron presuntas dificultades vinculadas a la disponibilidad de insumos básicos para la atención de los pacientes.

Facultad de Medicina se suma al funcionamiento del servicio

El plan de contingencia establece que la unidad académica, bajo la dirección del profesor Fernando Prinzo, participará activamente en las tareas asistenciales del hospital. Los recursos docentes de la Facultad de Medicina serán destinados a cubrir áreas consideradas críticas para garantizar la continuidad del servicio.

Entre las funciones previstas se encuentran la realización de guardias presenciales, la atención en policlínicas y la organización de ateneos destinados al análisis y discusión de casos complejos.

Las autoridades de ASSE y de la Facultad reconocieron que las renuncias, calificadas como “abruptas”, generaron una situación de tensión y estrés en la estructura organizativa de ambas instituciones. No obstante, destacaron que la cátedra de neurocirugía comenzó a colaborar con el Pereira Rossell incluso antes de que el convenio quedara formalmente establecido.

Un acuerdo acelerado para garantizar la asistencia

Según se informó, el convenio debió ser “recompuesto” y acelerado ante la necesidad de asegurar la cobertura completa de la atención neuroquirúrgica pediátrica.

La incorporación de los especialistas y docentes de la Facultad de Medicina apunta, de esta manera, a fortalecer la respuesta del servicio y evitar interrupciones en la asistencia de los pacientes del hospital.

El acuerdo establece un mecanismo de colaboración entre ambas instituciones para afrontar la situación generada y garantizar la continuidad de una especialidad fundamental dentro de la atención pediátrica de alta complejidad.

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