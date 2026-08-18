ASSE y Facultad de Medicina acuerdan plan de contingencia para reforzar la neurocirugía en el Pereira Rossell

Entre las funciones previstas se encuentran la realización de guardias presenciales, la atención en policlínicas y la organización de ateneos destinados al análisis y discusión de casos complejos.

Las autoridades de ASSE y de la Facultad reconocieron que las renuncias, calificadas como “abruptas”, generaron una situación de tensión y estrés en la estructura organizativa de ambas instituciones. No obstante, destacaron que la cátedra de neurocirugía comenzó a colaborar con el Pereira Rossell incluso antes de que el convenio quedara formalmente establecido.

Un acuerdo acelerado para garantizar la asistencia

Según se informó, el convenio debió ser “recompuesto” y acelerado ante la necesidad de asegurar la cobertura completa de la atención neuroquirúrgica pediátrica.

La incorporación de los especialistas y docentes de la Facultad de Medicina apunta, de esta manera, a fortalecer la respuesta del servicio y evitar interrupciones en la asistencia de los pacientes del hospital.

El acuerdo establece un mecanismo de colaboración entre ambas instituciones para afrontar la situación generada y garantizar la continuidad de una especialidad fundamental dentro de la atención pediátrica de alta complejidad.