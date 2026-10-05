Inumet y MetSul prevén una semana de estabilidad inicial y paulatino ascenso térmico

Inicio de semana (Lunes y Martes): Predominio de mañanas frías, con mínimas que oscilarán entre los 6 °C y 10 °C en el sur y este, y valores levemente superiores en el norte. La presencia de nieblas y neblinas matinales reducirá la visibilidad en rutas y zonas bajas. Por las tardes, el cielo se presentará de algo nuboso a despejado con temperaturas máximas de entre 18 °C y 22 °C.

Mitad de semana (Miércoles y Jueves): Se registrará un paulatino ascenso de las marcas térmicas impulsado por la rotación de los vientos al sector norte y noreste. Las tardes se presentarán templadas a cálidas en el litoral oeste y norte, superando los 24 °C, mientras que en la faja costera del Río de la Plata prevalecerán brisas con temperaturas moderadas.