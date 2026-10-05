Inumet y MetSul prevén una semana de estabilidad inicial y paulatino ascenso térmico

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y la agencia meteorológica brasileña MetSul emitieron sus proyecciones para la semana en curso sobre Uruguay, anticipando la consolidación de condiciones estables tras el ingreso de una masa de aire seco y frío proveniente del suroeste, seguida por un paulatino incremento de las temperaturas hacia el tramo medio y final del período.
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Asimismo, los servicios técnicos mantienen en observación la evolución hidrometeorológica del norte del país debido a la perspectiva climática para las nacientes de los principales ríos de la región.
Evolución del tiempo durante los próximos días
De acuerdo con los modelos numéricos de predicción de Inumet, el territorio uruguayo experimentará la siguiente secuencia:
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Inicio de semana (Lunes y Martes): Predominio de mañanas frías, con mínimas que oscilarán entre los 6 °C y 10 °C en el sur y este, y valores levemente superiores en el norte. La presencia de nieblas y neblinas matinales reducirá la visibilidad en rutas y zonas bajas. Por las tardes, el cielo se presentará de algo nuboso a despejado con temperaturas máximas de entre 18 °C y 22 °C.
Mitad de semana (Miércoles y Jueves): Se registrará un paulatino ascenso de las marcas térmicas impulsado por la rotación de los vientos al sector norte y noreste. Las tardes se presentarán templadas a cálidas en el litoral oeste y norte, superando los 24 °C, mientras que en la faja costera del Río de la Plata prevalecerán brisas con temperaturas moderadas.
Fin de semana (Aumento de nubosidad): Se prevé una mayor variabilidad atmosférica con la aproximación de un nuevo eje de inestabilidad sobre el centro y norte del país.
Atención sobre la cuenca del Río Uruguay
En su reporte especial para la región, MetSul destacó la persistencia de anomalías positivas de precipitación en la cuenca alta y media del río Uruguay durante el mes de octubre. La acumulación proyectada de lluvias en la zona sur de Brasil exige un seguimiento continuo sobre el nivel del cauce fluvial, debido al posible incremento en el caudal de los efluentes que alimentan la Represa de Salto Grande y afectan a los departamentos ribereños del norte y litoral de Uruguay.