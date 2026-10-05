Carolina Cosse se perfila como potencial candidata para 2029

Analistas políticos señalan que el estilo institucional que han adoptado estas referentes, enfocado en la gestión y en bajar los niveles de confrontación partidaria, ha resultado clave para blindar su imagen pública y consolidar un diálogo fluido con la sociedad civil.

El crecimiento de estas valoraciones confirma el peso determinante de las mujeres en la conducción política y en el recambio de liderazgos del oficialismo.

Los datos presentados por la consultora Equipos Consultores reflejan distintos niveles de visibilidad pública entre los referentes del sistema político uruguayo, estructurados según su cercanía y rol institucional.

Lacalle y Orsi encabezan la lista

En el primer escalón de mayor reconocimiento a nivel nacional se ubican las principales figuras que ocupan o han ocupado la Presidencia y Vicepresidencia de la República. En este grupo encabezan el listado Luis Lacalle Pou con un 99% de conocimiento público y el presidente Yamandú Orsi con un 98%. Les siguen la vicepresidenta Carolina Cosse, alcanzando un 95% y consolidándose como la dirigente femenina con mayor nivel de conocimiento del país, y la exvicepresidenta Lucía Topolansky con un 94% de reconocimiento general.

Un segundo bloque comprende a destacados dirigentes parlamentarios y excandidatos presidenciales que mantienen una presencia constante en la agenda pública. Dentro de esta franja figuran líderes como Álvaro Delgado (90%), Pedro Bordaberry (89%), Andrés Ojeda (89%) y Guido Manini Ríos (87%), quienes superan ampliamente el 80% de nivel de conocimiento en la ciudadanía.

Por debajo de ese umbral se posiciona un conjunto de figuras parlamentarias e institucionales con amplio nivel de notoriedad pública, entre las que destacan la senadora Blanca Rodríguez y el intendente de Montevideo Mario Bergara, ambos situados en un 80% de conocimiento a nivel nacional. Completan el espectro de reconocimiento relevante otras referencias de la política como Pablo Mieres (78%), Óscar Andrade (75%), Martín Lema (73%) y Javier García (71%).