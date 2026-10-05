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Política Luis Lacalle Pou | Orsi |

Mujeres valoradas

Carolina Cosse se perfila como potencial candidata para 2029

La vicepresidenta, que es la dirigente política más conocida del país, tiene buenos niveles de simpatía entre los frentamplistas.

La vicepresidenta, Carolina Cosse.

La vicepresidenta, Carolina Cosse.

 Foto: Diego Lafalche / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

Las principales figuras femeninas del Frente Amplio concentran los niveles más altos de simpatía y aprobación dentro de la fuerza política. Este escenario consolida la proyección institucional de la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, al tiempo que destaca la sólida valoración de otras referentes parlamentarias y del gabinete de gobierno.

De acuerdo con los últimos datos de la consultora Equipos Consultores, Carolina Cosse —reconocida como la dirigente política con mayor nivel de conocimiento a nivel nacional (95%)— reúne un 50% de simpatía entre la militancia y simpatizantes frenteamplistas. Su rol institucional al frente de la Asamblea General y su posicionamiento estratégico la sitúan de forma natural entre las potenciales referencias para liderar futuros proyectos electorales de la coalición de izquierda.

A este liderazgo se suma el destacado respaldo que reciben la senadora Blanca Rodríguez y la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg. Rodríguez cuenta con un 44% de simpatía interna y un 80% de conocimiento público, situándose entre las figuras parlamentarias mejor ponderadas. Por su parte, Lustemberg mantiene un amplio balance positivo dentro del electorado del Frente Amplio, respaldado por una sólida gestión en el área pública.

Analistas políticos señalan que el estilo institucional que han adoptado estas referentes, enfocado en la gestión y en bajar los niveles de confrontación partidaria, ha resultado clave para blindar su imagen pública y consolidar un diálogo fluido con la sociedad civil.

El crecimiento de estas valoraciones confirma el peso determinante de las mujeres en la conducción política y en el recambio de liderazgos del oficialismo.

Los datos presentados por la consultora Equipos Consultores reflejan distintos niveles de visibilidad pública entre los referentes del sistema político uruguayo, estructurados según su cercanía y rol institucional.

Lacalle y Orsi encabezan la lista

En el primer escalón de mayor reconocimiento a nivel nacional se ubican las principales figuras que ocupan o han ocupado la Presidencia y Vicepresidencia de la República. En este grupo encabezan el listado Luis Lacalle Pou con un 99% de conocimiento público y el presidente Yamandú Orsi con un 98%. Les siguen la vicepresidenta Carolina Cosse, alcanzando un 95% y consolidándose como la dirigente femenina con mayor nivel de conocimiento del país, y la exvicepresidenta Lucía Topolansky con un 94% de reconocimiento general.

Un segundo bloque comprende a destacados dirigentes parlamentarios y excandidatos presidenciales que mantienen una presencia constante en la agenda pública. Dentro de esta franja figuran líderes como Álvaro Delgado (90%), Pedro Bordaberry (89%), Andrés Ojeda (89%) y Guido Manini Ríos (87%), quienes superan ampliamente el 80% de nivel de conocimiento en la ciudadanía.

Por debajo de ese umbral se posiciona un conjunto de figuras parlamentarias e institucionales con amplio nivel de notoriedad pública, entre las que destacan la senadora Blanca Rodríguez y el intendente de Montevideo Mario Bergara, ambos situados en un 80% de conocimiento a nivel nacional. Completan el espectro de reconocimiento relevante otras referencias de la política como Pablo Mieres (78%), Óscar Andrade (75%), Martín Lema (73%) y Javier García (71%).

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