El cruce de Aguirre con un periodista y los jugadores que recupera para el final

Por su parte, el argentino Gonzalo Gelini, Maximiliano Olivera y Abel Hernández tendrán unos días más de recuperaciones.

El cruce del DT con un periodista

El técnico de Peñarol Diego Aguirre quedó conforme con el rendimiento del equipo y tuvo un cruce con un periodista en conferencia de prensa. Cuando le preguntaron si le gustó el equipo, se mostró algo molesto por la pregunta. El periodista Andrés Ciancio Bruni, vestuarista de El Espectador Deportes, le consultó: “¿Te gustó el rendimiento del equipo si lo comparo con…?”.

La pregunta no terminó de formularse por la interrupción del entrenador aurinegro. “No lo compares con nada. Comparalo con hoy, con Racing, y creo que ganamos merecidamente”, fue la respuesta del director técnico, lo que dio lugar a una repregunta del periodista: “¿Pero a vos te gusta cómo juega Peñarol?”.

Aguirre respondió con una pregunta: “¿A vos hoy no te gustó?”. “Peñarol hoy no”, dijo el vestuarista de la 810 AM, y Aguirre dio su parecer: “A mí sí”. El intercambio siguió 30 segundos después, cuando ya le habían hecho otras consultas y la Fiera insistió con volver sobre ese tema.

“¿Por qué no te gustó el equipo?”, preguntó Aguirre. Ciancio Bruni le cuestionó los “circuitos futbolísticos” y dijo que Peñarol “no genera fútbol”, y el entrenador lo cortó pidiéndole que le hablara del partido de hoy. “Hoy en los primeros 40 minutos no me gustó, y en el segundo tiempo…”, estaba respondiendo, y Aguirre volvió a cortarlo para preguntarle si el 1-0 fue justo, a lo que le respondió que “el empate era lo más justo”.

Tras el cruce, el periodista le dijo que le preguntó “en una bien” y el entrenador le comentó: “Yo respondo en una buena también”. A continuación, valoró que “en todo momento estuvo la intención de generar”. “Ganamos merecidamente. Hay que analizar los 90 minutos de hoy”, añadió.

“Después de un mal partido como el que veníamos de hacer, hoy el equipo mostró otra cara. Hay críticas de que el equipo está mal físicamente. Hoy ganamos en el minuto 90 y empujando a Racing adentro del arco. Esa es mi visión”, señaló.