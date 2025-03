Asumió Fratti y fue claro: "Los hombres de campo no son jodedores"

“Digo inversión financiera porque esta no tiene nada que ver con la actividad agropecuaria genuina, que sigue siendo segura, de poca rentabilidad, pero muy segura”, expresó.

Así, Fratti afirmó: “Los hombres de campo no son jodedores”. “Este motivo nos llevó ayer (por este miércoles), en nuestro primer día de trabajo, a redactar una resolución para intervenir en aquellos predios vinculados a estos referidos fondos con el fin de observar la sanidad y bienestar animal de la existencia ganadera en dicho predio”, recordó.

“Lo que nos pida la Justicia será otra etapa”, agregó.

Además, el nuevo jerarca habló de su intención de “encarar, en conjunto con la institucionalidad agropecuaria, todo un shock de extensión rural arriba del Río Negro”.

En este punto lamentó que el país tiene “casi la mitad de la máquina productiva sin producir”.

El agua

Entre los temas que estarán en el accionar del Ministerio, Fratti indicó que realizan contactos con privados para que colaboren en un plan nacional de manejo del agua para que se transforme en una política de Estado. Además, de que acercar los servicios al medio rural, como el agua y la salud y de llevar adelante un plan nacional de lucha contra la garrapata.

Fratti dijo que es momento de dar un salto de calidad para dar respuestas a los enormes desafíos de este país con el objetivo de mejorar la productividad.

El jerarca comenzó agradeciendo a los presentes, a su familia y a la gente de Cerro Largo que llegó a Montevideo para acompañarlo. Seguidamente, se dirigió a Cosse para decirle que le va a estar "acercando iniciativas legislativas, un día sí y otro también, porque para algo se cambió el gobierno".

Emocionado hasta las lágrimas, el jerarca hizo referencia a su infancia en la 10° sección del departamento de Cerro Largo, en Cuchilla Grande, en el hogar de una familia rural y recordó la canción "No te olvides del pago si te vas a la ciudad".

"Quienes crecimos vinculados al medio rural, no somos mejores ni peores, pero tenemos un enfoque distinto como miramos la vida. No siempre comprendida en el medio urbano (...) aprendí de mi padre que sin esfuerzo y trabajo no hay y, de mi madre que nos decía que el saber no ocupa lugar ".

También agradeció al expresidente José Mujica y a la exvicepresidenta Lucía Topolansky ya que fueron quienes lo impulsaron a volver a hacer política partidaria.