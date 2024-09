Atracción fatal: Delgado y Ojeda se disputan a Lacalle Pou como "objeto de deseo"

La respuesta rápida de Delgado fue para “restarle” importancia: "Yo me reúno con Lacalle Pou bastante más seguido, pasa que no saco fotos".

Entonces un periodista atinó a preguntarle si esta imagen connota un apoyo del máximo líder oficialista a la candidatura musculosa de Ojeda.

Veloz en el hilado de ideas, Delgado se mostró más canchero y filoso: "A vos te parece que el corazón de Lacalle... no hay que ser un experto en política para darse cuenta dónde está el corazón del presidente de la República".

Y así aprovechó “la volada” para decir que se reúne muy seguido con Lacalle Pou “a tomar mate” y que todo el espectro político y la sociedad “los ve con su familia”.

Él, insistió, es un político abierto: "Me reúno con Ojeda, con Manini, con Mieres, con empresarios y sindicatos, a veces es público a veces no. Me parece perfecto (el encuentro Ojeda- Lacalle), es lo que tiene que hacer el presidente".

“Está celoso”

Como dice el dicho popular, después de estas declaraciones había que “buscarle la boca” al candidato colorado. Y así fue.

Sin muchas volteretas, Ojeda afirmó que el nacionalista “está celoso”. "Yo me saco fotos con el presidente, pero no lo pongo a encabezar mi lista al Senado, la encabezo yo".

Pero esto no le alcanzó y le tiró al nacionalista un dardo envenenado: "Que se quede tranquilo que por más que me saque fotos las inseguridades no están justificadas porque el Senado de la lista de Álvaro Delgado lo encabeza Luis Lacalle Pou y no Álvaro Delgado".

Paren, muchachos, paren la mano

Ni bien se produjo este chisporroteo quien salió a hacer su jugada fue otro de los galanes de la campaña: Juan Sartori.

En un posteo en la red social X, el dirigente blanco, ahora aliado con el herrerismo, intentó calmar las aguas y “puso en su lugar” a Ojeda.

“Ojeda, no es tiempo de ver quién se saca más fotos con el presidente”, escribió. “Hace 4 años el

@PNACIONAL lidera la coalición, y Álvaro ha sido un pilar fundamental. No anda buscando fotos para mostrar su valor. La cosa es unir para ganar por el bien de todos los uruguayos”.

¿Clarito, no?