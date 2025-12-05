Bascou eligió sus propias estaciones para comprar el combustible de la comuna

La Fiscalía indicó que cuando la defensa fue notificada del traslado, se presentó a pedir prórroga a los efectos de contestar la acusación, pero no recurrió el decreto que dio traslado a la acusación y por eso el traslado de la demanda acusatoria quedó firme. La Fiscalía sostuvo: no se produjo indefensión, “por lo que mal puede hoy la defensa agraviarse en la nulidad de lo actuado, cuando la firmeza del decreto que dio traslado a la demanda N.º 337/2025 fue producto de su propio proceder”. Finalmente, el TAP de 2do Turno, ministros Daniel Tapié, Ricardo Míguez y Beatriz Larrieu, sostuvo que, “si bien es cierto que se podría haber recurrido” la decisión de la jueza Menchaca que dio traslado a la acusación, “no era obligación y el no hacerlo no convalidaba ninguna situación irregular”. En el caso, el plazo para formular acusación comenzó a correr el 8 de octubre de 2024, por lo que el plazo de 30 días vencía el 7 de noviembre de 2024. La Fiscalía solicita prórroga para acusar el día 6 de noviembre de 2024, a lo que la Sede accede sin determinar el término de la prórroga. Finalmente la Fiscalía presenta su acusación el 3 de diciembre de 2024, cuando el plazo había vencido el 22 de noviembre de 2024.

El TAP de 2do Turno indicó que resulta absolutamente nula la acusación, la contestación de la acusación, la sentencia de condena, el recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado y la contestación del traslado del recurso de apelación, a cargo de la Fiscalía de Mercedes de 2do turno. El Tribunal resolvió que el expediente pase a un nuevo juzgado y éste enviará al fiscal subrogante, para la acusación o el sobreseimiento. En tanto, la defensa sostiene que, por todo esto, Bascou debe ser sobreseído mientras que el Tribunal de Apelaciones sostiene que todo debe pasar a otro fiscal. En tanto, según conoció Caras y Caretas de fuentes de la investigación, el origen del asunto se generó luego de que la fiscal Alciaturi solicitó prórroga para presentar la acusación, plazo que para algunos es de 15 días corridos y para otros hábiles. La defensa de Bascou sostuvo que se trata de días corridos, y la fiscal y la jueza Menchaca que se trata de 15 días hábiles. Ahora, el Tribunal de Apelaciones coincidió con la defensa de Bascou y se prevé que el asunto pasará a Casación para que la Suprema Corte de Justicia resuelva.