La fiscal Alciaturi respondió que fue la defensa la que se durmió y, tras la resolución del Tribunal de Apelaciones, se prevé que todo será resuelto por la Suprema Corte de Justicia. El fallo de la jueza de condena de primera instancia, Ximena Menchaca, sostuvo que las dos estaciones de servicio del exintendente, Agustín Bascou, no sólo vendieron combustible sino que incrementaron el suministro a la Intendencia. Pero el punto de la apelación —que tiró abajo prácticamente toda la causa— es el tiempo para la presentación de la acusación por parte de la fiscal Stella Alciaturi y el visto bueno dado por la jueza, Ximena Menchaca, que fue quien resolvió en primera instancia. Ahora el Tribunal de Apelaciones de 2do Turno falló de acuerdo al viejo Código de Proceso Penal porque la causa de Bascou se tramitó por el sistema penal anterior. El punto es qué hacer con la presentación fuera del plazo de la acusación. El Tribunal de Apelaciones sostuvo que todo el proceso debe ir para atrás y que otro fiscal, el fiscal subrogante de la Fiscalía de 2do Turno de Mercedes, presente la acusación contra Agustín Bascou o su sobreseimiento, tal como sostiene la defensa del exintendente.
Piden sobreseer a exintendente de Soriano
Bascou eligió sus propias estaciones para comprar el combustible de la comuna
La acusación de la fiscal Stella Alciaturi contra el exintendente de Soriano, Agustín Bascou —por haber incurrido en conjunción de interés público y privado, actuando como propietario de dos estaciones de servicio mientras era jefe comunal—, se presentó 11 días más tarde del plazo legal, pero también la jueza Ximena Menchaca dio el okey a la tardanza.