Cabildo Abierto, Manini y un duro proceso de autocritica

El 27 de octubre, el candidato de CA, Guido Manini, se atribuyó la responsabilidad por el fracaso electoral. Es cierto sí que él fue el principal responsable, pero es claro que no fue el único. Dándole la razón en cuanto a su responsabilidad, voy a puntualizar los que para mí fueron sus 3 mayores errores, que seguramente contribuyeron a la baja votación del partido.

1- Haber designado a su esposa, senadora electa, como Ministra. Si bien es cierto que fue un pedido del presidente, ya que quería tener en el gabinete la mayor representación de los partidos de la coalición (ya estaban Talvi y Mieres) y él, el general, entendió que no debía ser ministro, nunca podía exponerse a lo que finalmente ocurrió: el día que el presidente quiso cobrarse las cuentas con el partido que le presentaba problemas, se las cobró nada menos que con la esposa de su líder, generándole una crisis interna que hasta hoy no se zanjó.

2- Rodearse de militares a quienes conocía desde hace muchos años, pero que no tenían experiencia política alguna. Por si fuera poco la mayoría de estos militares terminaron criticándolo cuando no traicionándolo o demostrando gran incapacidad para las funciones que desempeñaron. Recordamos en especial al que se dejó grabar infantilmente hablando sobre asignación de cargos en ASSE, que tanto daño le ocasionó al partido, o al Jefe de Campaña que cometió todos los errores posibles. Manini confió en quien no debió confiar y, por lo menos, el general pecó de ingenuo. Lo cierto es que a quienes más favoreció, más lo traicionaron, llegando incluso a levantar candidaturas al Senado en su contra. Manini debió haber destituido a Lozano del ministerio de Vivienda cuando éste mostró la hilacha en el Congreso de julio. Me dicen que los dos principales cargos que tuvo Cabildo en esta administración, fuera del gabinete, fueron ocupados por las esposas de los dos que encabezaron el desafío a la conducción del partido: Radaelli y Lozano!! Es una historia repetida, que Manini como historiador debió haber conocido: son los que más le deben al líder, los primeros en traicionar!!

3- No haber tenido una fluida comunicación con las bases de Cabildo, con los votantes de a pie, quienes se sintieron desconectados de la dirigencia. No existió una comunicación directa entre el líder y la militancia, más allá de un zoom semanal que poco a poco fue dejado de lado. El departamento de comunicación de Cabildo fue un total fracaso dirigido por ineptos que nunca estuvieron a la altura de las circunstancias.

Mencionados los 3 aspectos más relevantes, a mi entender, que son responsabilidad de Manini, la pregunta es: cómo seguimos? Cómo recomponemos el partido? Sigue siendo Manini su líder indiscutido? Hay que buscar otro líder? Quién?

Entiendo que hay que responder estas preguntas lo antes posible, pero de lo que no hay dudas es que el Partido no puede continuar su marcha fracturado. A toda costa hay que unificar el partido. A mi entender hay que establecer cuáles son sus objetivos, quién es el líder y cuál es el camino. Y que al que no le guste que deje al Partido y vaya adonde reflejen su sentir. Solo desde la unidad se podrá recomponer el partido!!"

El mensaje viene firmado por quién se puede presumir es un militante de Cabildo Abierto, Dr. Juan Carlos Fontana, Abogado y Máster en Relaciones Internacionales.