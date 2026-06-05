Lula da Silva: "Marco Rubio es un latinoamericano frustrado"

La justificación oficial de la Casa Blanca afecta a exportaciones importantes como el acero, el etanol y productos agroindustriales. También reabre una disputa geopolítica con consecuencias económicas inmediatas.

Marco Rubio en el Senado estadounidense

En medio de este conflicto, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, tuvo este martes una comparecencia ante el Senado de EE. UU., donde se jactó de la política injerencista que desarrolla su gobierno y justificó el aumento de los aranceles a los países que no son “aliados hemisféricos”.

“Ese Marco Rubio no quiere a América Latina y mucho menos a Brasil. Es un latinoamericano frustrado. No sé si nació en Cuba, parece que ni siquiera nació en Cuba. Parece que es hijo de personas que nacieron en Cuba”, expresó el mandatario brasileño en respuesta a esa intervención, durante un discurso en el Palacio de Planalto este miércoles.

“Él [Rubio] dijo ayer en el Senado que está muy feliz porque están logrando que América Latina, con excepción de Brasil, con excepción de Nicaragua, con excepción de Cuba y con excepción de Colombia, se esté acercando mucho, pero mucho, a los Estados Unidos. Él no sabe que nosotros ya sabemos que, antes de esto, Brasil fue víctima de un golpe en 1964, en aquel tiempo articulado por embajadores estadounidenses en Brasil. Nosotros sabemos eso. Entonces es importante que ellos sepan que conocemos la historia”, agregó.

Aranceles contra Brasil

Para Lula, el anuncio de que EE. UU. evalúa esas nuevas medidas arancelarias contra Brasil cayó por sorpresa en su Gobierno porque está basado en “falsedades”. En esa línea, reiteró que agotará todas las vías diplomáticas para solventar las diferencias de manera soberana. “Es importante que sepan que no queremos la guerra. Queremos construir la verdadera narrativa de una relación que ha durado 201 años. Queremos fortalecer nuestra relación institucional con los EE. UU.”, afirmó.

Por otro lado, denunció que la escalada de sanciones obedece a los “intereses” electorales de ciertos sectores, en alusión al precandidato presidencial Flávio Bolsonaro, a quien tildó la víspera de “traidor”. El martes, Trump compartió dos fotografías de la reunión que sostuvo con el precandidato conservador en Washington. “Fue muy agradable recibir a Flávio Bolsonaro en el Despacho Oval. Un joven inteligente que ama mucho a su país, Brasil”, escribió Trump en su cuenta de Truth Social.

Intervención extranjera

La publicación se produjo horas después de que Lula acusara a los hijos de Jair Bolsonaro de actuar contra los intereses de su país, en medio de la disputa comercial con Washington. A criterio del mandatario, lo que buscan los vástagos del ultraderechista —preso por orquestar un frustrado golpe de Estado en 2023— es la intervención de EE. UU. en asuntos internos brasileños. El jefe de Estado denunció que solicitar la intervención extranjera no debilita al Gobierno, sino que perjudica directamente al pueblo, a los empresarios y al sector agroindustrial del gigante suramericano.

El Gobierno de Estados Unidos instrumentaliza, además, acusaciones de seguridad y catalogaciones terroristas contra bandas delictivas para expandir su influencia económica y militar en la región.