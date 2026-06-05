Hoja de ruta del Gobierno: producción sostenible, economía circular, seguridad hídrica

En ese sentido, afirmó que la crisis ambiental global obliga a repensar la forma en que se produce, se consume y se utilizan los recursos naturales.

Para el ministro, el concepto de desarrollo sostenible debe convertirse en una guía para la toma de decisiones tanto del sector público como del privado.

Lejos de considerar la agenda ambiental como una limitación para el crecimiento económico, planteó que Uruguay tiene condiciones para transformar la sostenibilidad en una herramienta de desarrollo.

Producción agropecuaria y sostenibilidad

Entre las primeras prioridades anunciadas por Ortuño aparece el fortalecimiento de un modelo de producción agropecuaria asociado a criterios de sostenibilidad. Destacó la coordinación iniciada con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para avanzar en políticas que permitan compatibilizar la producción con la conservación de los recursos naturales.

La agricultura y la ganadería representan una parte significativa de las exportaciones nacionales y ocupan un lugar central en la economía uruguaya. Por esa razón, la gestión ambiental pretende trabajar junto a los sectores productivos para incorporar herramientas que permitan reducir impactos y mejorar indicadores vinculados al uso del agua, los suelos y la biodiversidad.

Industria y transición productiva

La segunda línea de trabajo anunciada por el ministro se relaciona con el desarrollo industrial. En este punto, la propuesta consiste en promover cadenas de valor que incorporen la perspectiva ambiental desde las etapas iniciales de los procesos productivos.

La utilización eficiente de la energía, la reducción de residuos, la optimización de recursos y la incorporación de criterios de economía circular aparecen entre los objetivos planteados. La intención es que las nuevas inversiones contemplen desde su diseño aspectos vinculados a la sostenibilidad ambiental.

Movilidad eléctrica

Otra de las prioridades anunciadas al comienzo de la gestión está relacionada con la movilidad sostenible. En ese sentido, destacó el crecimiento que viene registrando la incorporación de vehículos eléctricos en Uruguay y señaló que la transición energética iniciada años atrás genera condiciones para profundizar ese proceso.

La expansión de la movilidad eléctrica constituye una de las herramientas identificadas para reducir emisiones asociadas al transporte. La transformación del transporte forma parte de una estrategia más amplia vinculada a la reducción de emisiones y al cumplimiento de compromisos climáticos asumidos por el país.

El desafío de los residuos

Uno de los capítulos más extensos de la exposición estuvo dedicado a la gestión de residuos. Ortuño identificó este tema como una de las áreas donde el Gobierno pretende impulsar cambios estructurales. La propuesta se basa en avanzar hacia un modelo apoyado en los principios de la economía circular. Esto implica dejar atrás esquemas centrados únicamente en la disposición final de residuos para priorizar la recuperación de materiales y su reincorporación a los procesos productivos.

Entre las medidas anunciadas figura la promoción de la separación en origen desde los hogares y la implementación de sistemas de recolección diferenciada. También aparece como prioridad el cierre progresivo de vertederos a cielo abierto, una problemática presente en distintos puntos del país. Dentro de esa estrategia ocupa un lugar relevante el Plan Vale, iniciativa impulsada por la Cámara de Industrias del Uruguay para la recuperación y valorización de envases.

Biodiversidad y áreas marinas

La protección de la biodiversidad constituye otro de los ejes de la gestión. El ministro señaló que Uruguay enfrenta desafíos vinculados a la conservación de especies y ecosistemas. Entre los ejemplos mencionó la expansión del picudo rojo, insecto que afecta distintas especies de palmeras. También destacó el trabajo que viene desarrollando el Ministerio para fortalecer la protección de áreas marinas.

El abastecimiento de agua potable ocupó un lugar destacado entre los anuncios realizados al inicio de la gestión. Tras la crisis hídrica registrada en años recientes, el Gobierno definió como prioridad garantizar la disponibilidad de agua para la población.

Ortuño sostuvo que la discusión debe abordar tanto la cantidad como la calidad del recurso. En ese marco, ratificó el compromiso de avanzar con el proyecto Casupá y acompañar otras obras impulsadas por OSE.