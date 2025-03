Cancillería designó embajadores en Argentina, Brasil, la ONU y la OEA

Diego Cánepa será, por su parte, el nuevo embajador en Argentina.

Cánepa fue diputado nacional por Montevideo entre 2005 y 2010, y prosecretario de la presidencia durante el ejercicio del expresidente José Mujica (2010-2015); destacándose entonces como uno de los principales defensores de la regulación del cannabis recreativo en el país.

Nin Novoa y Cánepa figuran entre los 15 embajadores designados por Lubetkin este viernes, en una lista donde hay 11 diplomáticos de carrera y seis cargos de confianza política.

Entre estos últimos, también figuran el nuevo embajador de Uruguay ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Edison Lanza y el embajador ante el Vaticano, Juan Raúl Ferreira.

La lista de nuevos embajadores:

Naciones Unidas, Nueva York

Laura Dupuy

Naciones Unidas, Ginebra

Alejandra De Bellis

Organización Mundial del Comercio (OMC)

Gabriel Bellón

Organización de Estados Americanos (OEA)

Edison Lanza

Representación ante Asociación Latinoamericana de Integración – Mercosur

Gimena Hernández

Argentina

Diego Cánepa

Argentina – Consulado General

Lilián Alfaro

Brasil

Rodolfo Nin Novoa

Ecuador

Fernando Sandín

Cuba

Juan Canesa

Estados Unidos de América

Daniel Castillos

China

Aníbal Cabral

Malasia

Consejero Diego Pelufo

Emiratos Árabes Unidos

César Rodriguez Zaballa

Suiza

Gabriela Civila

Suecia

Carlos Gitto

Vaticano

Juan Raúl Ferreira

Embajadores en Asia y Bolivia

"Hemos decidido reforzar en este período el trabajo de nuestras embajadas en India, en Indonesia, en Arabia Saudí , en Catar y en Bolivia. Tenemos que darle a nuestros embajadores la posibilidad de que estén en condiciones de hacer todo lo que le pedimos para aumentar las inversiones, el comercio, la cultura, el multilateralismo", detalló el canciller.

Lubetkin recordó que solo algunos países asiáticos representan cerca de la mitad de la población mundial, con un nivel de clases medias y de consumo sin igual, y agregó que la importancia estratégica de Asia y Medio Oriente para Uruguay no puede ser "de segundo nivel".

"No solamente se trata del nombramiento de los embajadores sino del reforzamiento de las embajadas, porque tenemos algunas embajadas sin ninguna capacidad, que prácticamente no tienen personal ni estructura, no tienen condiciones mínimas. Tenemos que pasar a un nivel muy superior", dijo el ministro.

Como contrapartida, afirmó en tono de autocrítica que Uruguay tiene un déficit en materia de relaciones diplomáticas con África.

"Este anuncio de nuevos embajadores no comprende lo que pensamos que debería ser nuestra acción en África, que está creciendo económicamente y también tendría que pasar a otra fase", lamentó.