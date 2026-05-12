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Política Argentina | Mario Lubetkin |

posible cambio

Cancilleres de Uruguay y Argentina analizaron reubicación de planta de hidrógeno verde

Lubetkin y su homologo, Pablo Quirno, analizaron la marcha del proyecto e informaron que se estudian localizaciones alternativas.

Quirno y Lubetkin dialogaron sobre la ubicación de la planta.

Quirno y Lubetkin dialogaron sobre la ubicación de la planta.

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Por Redacción Caras y Caretas

Los cancilleres de Uruguay y Argentina, Mario Lubetkin, y de Argentina, Pablo Quirno, se reunieron este martes en Montevideo para considerar la marcha del proyecto e informaron sobre la firma del Memorándum de Entendimiento con la empresa HIF Uruguay S.A.

Tras la reunión, Lubetkin explicó que se trata de “un proceso” que comenzó en noviembre de 2025, con otro encuentro donde se presentó el proyecto y desde Argentina se plantearon inquietudes, a partir de las que se trabajaron. Informó que se encuentran analizando localizaciones alternativas a la ubicación prevista originalmente para la planta, en Paysandú.

Estamos avanzando, y estamos avanzando mucho, tanto en el ámbito ambiental como en el ámbito de la relocalización. El proceso no ha terminado, se lo hemos explicado a las autoridades argentinas. Seguiremos caminando”, dijo Lubetkin en rueda de prensa.

Desde Argentina

Por su parte, el canciller argentino Pablo Quirno, valoró la incorporación de la ciudad de Colón, en la provincia de Entre Ríos, como parte del “área de influencia” del proyecto para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental. Celebró, además, que las autoridades uruguayas analicen localizaciones alternativas “para evitar efectos perjudiciales sobre las actividades económicas preexistentes de las poblaciones ribereñas, vinculadas al uso óptimo y racional del río Uruguay”.

Argentina tiene una posición muy conciliatoria y proinversión. Esto no es una cuestión en contra de Uruguay, de tratar de frenar proyectos de inversión que Uruguay ha traído por sus propias virtudes. La región necesita mayor inversión. Nosotros nos estaríamos tirando también un tiro en el pie, si ponemos obstáculos. Lo que sí tenemos es que lograr un diálogo”, indicó.

Diálogo fluido

Ambas partes destacaron el mantenimiento de un canal de diálogo fluido y transparente respecto de esta cuestión, en el contexto de la óptima y fraternal relación existente entre ambos países.

Además de los cancilleres, participaron del encuentro el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, el intendente de Colón, José Luis Walser, y otros representantes del gobierno argentino. De la delegación uruguaya participaron la ministra de Industria, Fernanda Cardona, el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, el embajador en Argentina, Diego Cánepa, entre otros.

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