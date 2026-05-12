Cancilleres de Uruguay y Argentina analizaron reubicación de planta de hidrógeno verde

Desde Argentina

Por su parte, el canciller argentino Pablo Quirno, valoró la incorporación de la ciudad de Colón, en la provincia de Entre Ríos, como parte del “área de influencia” del proyecto para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental. Celebró, además, que las autoridades uruguayas analicen localizaciones alternativas “para evitar efectos perjudiciales sobre las actividades económicas preexistentes de las poblaciones ribereñas, vinculadas al uso óptimo y racional del río Uruguay”.

“Argentina tiene una posición muy conciliatoria y proinversión. Esto no es una cuestión en contra de Uruguay, de tratar de frenar proyectos de inversión que Uruguay ha traído por sus propias virtudes. La región necesita mayor inversión. Nosotros nos estaríamos tirando también un tiro en el pie, si ponemos obstáculos. Lo que sí tenemos es que lograr un diálogo”, indicó.

Diálogo fluido

Ambas partes destacaron el mantenimiento de un canal de diálogo fluido y transparente respecto de esta cuestión, en el contexto de la óptima y fraternal relación existente entre ambos países.

Además de los cancilleres, participaron del encuentro el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, el intendente de Colón, José Luis Walser, y otros representantes del gobierno argentino. De la delegación uruguaya participaron la ministra de Industria, Fernanda Cardona, el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, el embajador en Argentina, Diego Cánepa, entre otros.