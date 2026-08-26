El Sinae asistió a más de 3.800 personas en situación de calle tras la alerta roja por frío extremo

En paralelo, 607 personas requirieron albergue de emergencia en recintos acondicionados de forma contingency. En Montevideo, tres centros de evacuación albergaron a 482 personas, distribuidas en:

Centro de UTE (calle Cuareim): 230 personas.

Escuela Nacional de Educación Policial (Polideportivo): 170 personas.

Servicio de Transporte del Ejército: 82 personas.

Los restantes 125 asistidos en centros de contingencia correspondieron a dispositivos activados en el interior.

Captación, traslados y atención médica

El operativo incluyó patrullajes de captación e intervenciones en la vía pública que derivaron en 183 traslados. Durante el procedimiento no se registraron internaciones compulsivas y se llevó a cabo una evacuación forzosa.

En materia sanitaria, los equipos médicos realizaron 50 atenciones en el lugar, sin que se requirieran derivaciones a centros hospitalarios. La asistencia médica se mantiene con carácter permanente en los tres centros de evacuación capitalinos y en el centro habilitado en el departamento de Maldonado.

Soporte de alimentación y continuidad del operativo

La respuesta alimentaria contó con el apoyo fundamental del Ministerio de Defensa Nacional, que elaboró 881 viandas de comida caliente, complementadas por el aporte del Instituto Nacional de Alimentación (INDA) y el Sinae desde Presidencia de la República.

Las autoridades confirmaron que el operativo coordinado continuará activo mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas, manteniendo la vigilancia y la capacidad de respuesta en todo el territorio nacional.