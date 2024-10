El ex ministro de Defensa Javier García se atendió en el Hospital Militar

La utilización del Hospital Militar por parte de los ministros de Defensa no fue exclusiva de García y de hecho el exministro Fernández Huidobro falleció internado en dicho prestador de salud.

En el caso particular de Sanidad de las Fuerzas Armadas el Reglamento define en forma genérica en su articulo II: "Deberá asimismo cubrir y complementar las necesidades de salud en las áreas que se indican: A) Personal Militar en situación de actividad, civiles equiparados y civiles en dicha situación, alumnos de escuelas o liceos y reservistas (acorde a los Decretos 449/984 y 145/994 mencionados): satisfacer las necesidades de salud desarrollando todas las potencialidades de la Medicina Preventiva ya sea en estado de salud, enfermedad o incapacidad, priorizando las acciones de Medicina Operacional.- B) Personal Militar y equiparados en situación de retiro, civiles en situación de jubilación y familiares que corresponda: satisfacer las necesidades de salud a través de acciones de promoción, de asistencia y de rehabilitación".

Pero como se ha utilizado políticamente en esta gestión de gobierno tomando las situaciones en el Hospital Policial y que ha llevado a la renuncia por ese motivo de jerarcas de éste gobierno ( Calabria y Santiago González), quién este libre de culpa ....

García es noticia además porque ha fogoneado ese debate contra sus contrincantes políticos.

El debate en serio

En un tema que la Justicia viene laudando, el senador García aprovechó la instancia para plantear en el senado que "la utilización indebida de los servicios del Hospital Policial, es grave y también es grave la posición que asumió el Frente Amplio en cuanto a su posición en el caso".

Sus correligionarios Luis Calabria ex director del Ministerio del Interior y Santiago González ex director de Convivencia renunciaron por hacer uso del hospital Policial, intentando colocar un debate que hasta hoy no se asume y es si es correcto que ministros y otros jerarcas civiles hagan uso de los prestadores de salud policiales o militares, pasando a tener el privilegio de tener dos prestadores de Salud: su prestador mutual del que ya era socio, y el de un servicio de salud pensado para el personal que por sus propias características se definió que tuviera su centro de salud corporativo.

El debate esta empañado porque se priorizó la escaramuza política y los puntuales costos electorales o de posturas éticas que se puedan lograr.

Quienes han apelado a utilizar los servicios han argumentado que "hubo una decisión política de atendernos donde los policías en un caso o los militares en otro como una señal de que eran servicios buenos para funcionarios y autoridades".

Lo ético

Quizás otro tema del debate es ¿ cuando una alta autoridad teniendo su propio prestador debe hacer uso en éste caso de los servicios de Sanidad Militar cuando sus principales usuarios encuentran resentidos los servicios?

No parece generar anomalías que un ministro en tanto su propia persona quite lugar a mas usuarios "genuinos", pero cuando lo hace consciente de las denuncias de falta de medicamentos o de atencion, su uso personal pasa a ser algo mas que un privilegio.

Según distintos colectivos de retirados militares hace tiempo que los servicios de Sanidad Militar no están pasando por su mejor momento.

El otro tema es hacer uso de un servicio sin haber observado las denuncias de corrupción que tambien militares realizaron sobre la Fundación Fernández Enciso dentro del Hospital Militar.

Las denuncias

La primera denuncia es de un autodenominado Sindicato Militar: "COMUNICADO URGENTE DEL SINDICATO MILITAR- A LOS USUARIOS DE SANIDAD MILITAR.NOS HA LLEGADO EL RECLAMO DEL S.O.M ( R ) MARIO ÁLVAREZ Y DE TODOS NUESTRO CAMARADAS QUE NOS HAN HECHO LLEGAR SUS RECLAMOS , SOBRE LA PÉSIMA ATENCIÓN DE SANIDAD MILITAR A NUESTROS RETIRADOS Y PERSONAL EN ACTIVIDAD, Y QUEREMOS EXTENDER NUESTROS RECLAMOS CONTRA EL GENERAL HUGO REBOLLO DE SANIDAD MILITAR, QUE SE HA LLENADO LA BOCA SOBRE EL CONVENIO DEL HOSPITAL MILITAR Y ASSE Y NO FUNCIONA PARA NADA, DEBIDO A QUE SANIDAD MILITAR NO LE PASO LOS DATOS DE LOS USUARIOS , PROBLEMA QUE OCASIONA QUE NO NOS ATIENDAN A NOSOTROS Y A NUESTROS FAMILIARES , NI QUE EN LO CAP HAY MEDICAMENTOS, ESO SI PARA MANTENER A 25 CORONELES RETIRADOS DE LA FUNDACIÓN FERNÁNDEZ ENCISO, CON UN SUELDO DE 80 MIL PESOS POR MES NO TIENEN PROBLEMA, COMO EL MAYOR (R ) GUALBERTO MACIEL QUE SE ESTÁ ROBANDO TODO EN LA DAIFA, COMO NOS HAN HECHO LLEGAR NUESTROS CAMARADAS, LO QUE PRONTO VA A SALIR A LA LUZ, PORQUE VAMOS A DENUNCIAR TODO EN LA JUSTICIA Y EN LA PRENSA. POR ESO LE PEDIMOS AL MINISTRO DE DEFENSA QUE TOME CARTAS EN EL ASUNTO EN FORMA URGENTE, NO PUEDE SER QUE LOS USUARIOS DE SANIDAD MILITAR PAGUEMOS NUESTRA CUOTA Y NOSOTROS NI NUESTROS FAMILIARES TENGAMOS ATENCIÓN NI DEL HOSPITAL MILITAR NI DE ASSE".

La segunda denuncia viene de una de las tantas asociaciones de retirados militares y policiales: "Auditar a Sanidad Militar y la Fundación Dr Fernández Enciso. En estos días nos hemos enterados a través de la prensa , que la Fundación Dr. Fernández Enciso ha realizado pagos de abogados de muchos miles de dólares a Oficiales retirados acusados de crímenes y sabemos que tiene contratado con sueldos de 70 mil pesos o más a unos 40 Oficiales retirados, de los cuales muchos son ñoquis o ocupan cargos dentro del Hospital Militar, como el Mayor Retirado Gualberto " el negro" Maciel, el cual toda la DAIFHA, sabe que se robo todo y que vende el materia usado y que la plata entra en la caja negra de esa repartición donde el se la lleva. Que esta Fundación se maneja con nuestra plata, la de los usuarios de sanidad militar, unos 85 millones de pesos al año , nos dice la gente que trabaja en sanidad militar, unos 2 millones de dólares y picó al año, del cual nadie rinde cuenta y se ve que los usan para lo que quieren. En vista de este grave problema llamamos a las autoridades del Ministerio de Defensa a realizar una auditoria y que se pase todo a la Justicia Civil como debe ser. Asoc. de Retirados de las FFAA y FF.PP"

En la jornada de ayer mandamos un mensaje al senador Javier García que hasta el día de la fecha no fue respondido.