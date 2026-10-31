Exfiscal Gabriela Fossati le pega a Álvaro Delgado: "No me llega la tibieza"

Aclaró que no tiene “nada muy personal con nadie”, pero marcó distancia con el estilo de buena parte de la dirigencia opositora: “No me llega la tibieza que algunos muestran”. Y fijó un criterio sobre el rol de los políticos: “tienen que brindar resultados a los ciudadanos; ese es el rol por el cual se les paga un sueldo”. Para ella, “quejarse en redes sin obtener resultados no alcanza”.

Críticas al Frente Amplio

Sobre el oficialismo, Fossati afirmó que el Frente Amplio “está colmado de gente que no tiene preparación académica y eso se nota”, y que hay “más fanatismo ideológico que verdadera actividad profesional política”, lo que a su juicio dificulta los acuerdos. Se trata de una afirmación de la exfiscal, que no presentó datos que la respalden.

Desde esa lectura, planteó una hoja de ruta para la oposición: la Coalición Republicana, “al estar más preparada”, debería “ponerse muy dura” para forzar acuerdos “beneficiosos para la gente”.

Autocrítica de la coalición

Fossati también criticó la estrategia de los socios opositores. Consideró que el distanciamiento con el partido de Guido Manini Ríos “no fue una buena estrategia” y que las peleas en redes entre sectores aliados tampoco lo son. Su receta: “buscar acercamientos y acentuar las diferencias con los sectores del Frente Amplio”.