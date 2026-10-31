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Política Gabriela Fossati |

Exfiscal Gabriela Fossati le pega a Álvaro Delgado: "No me llega la tibieza"

Gabriela Fossati criticó la debilidad del excandidato a presidente, Álvaro Delgado, por su debilidad para actuar.

La exfiscal, Gabriela Fossati.

La exfiscal, Gabriela Fossati.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

La exfiscal Gabriela Fossati volvió a la carga contra el presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado. En declaraciones recientes aseguró que no se siente identificada con el excandidato presidencial del Partido Nacional, a quien cuestionó por sus “formas”, por “algunas cosas que ha hecho” y por lo que describió como su “notoria debilidad”. Admitió además que la antipatía es mutua: “Reconozco que él tampoco me tiene simpatía”.

“Los votantes del Partido Nacional evaluaron negativamente”

Entrevistada por Montevideo Portal, Fossati sostuvo que el electorado blanco castigó al Partido Nacional en las urnas: “Creo que los votantes blancos evaluaron negativamente al Partido Nacional en el momento de la elección perdida”. La derrota de Delgado frente a Yamandú Orsi generó una fuerte conmoción en el Partido Nacional, y la exfiscal parece ubicar en ese resultado el costo político de las decisiones del entonces candidato. xn--lamaana-7za

Aclaró que no tiene “nada muy personal con nadie”, pero marcó distancia con el estilo de buena parte de la dirigencia opositora: “No me llega la tibieza que algunos muestran”. Y fijó un criterio sobre el rol de los políticos: “tienen que brindar resultados a los ciudadanos; ese es el rol por el cual se les paga un sueldo”. Para ella, “quejarse en redes sin obtener resultados no alcanza”.

Críticas al Frente Amplio

Sobre el oficialismo, Fossati afirmó que el Frente Amplio “está colmado de gente que no tiene preparación académica y eso se nota”, y que hay “más fanatismo ideológico que verdadera actividad profesional política”, lo que a su juicio dificulta los acuerdos. Se trata de una afirmación de la exfiscal, que no presentó datos que la respalden.

Desde esa lectura, planteó una hoja de ruta para la oposición: la Coalición Republicana, “al estar más preparada”, debería “ponerse muy dura” para forzar acuerdos “beneficiosos para la gente”.

Autocrítica de la coalición

Fossati también criticó la estrategia de los socios opositores. Consideró que el distanciamiento con el partido de Guido Manini Ríos “no fue una buena estrategia” y que las peleas en redes entre sectores aliados tampoco lo son. Su receta: “buscar acercamientos y acentuar las diferencias con los sectores del Frente Amplio”.

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