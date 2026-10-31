Antel Arena proyecta un superávit récord de US$ 2 millones en su primer año de gestión directa

El Antel Arena se encamina a cerrar el año 2026 con un superávit operativo superior a los dos millones de dólares, lo que representaría el mejor resultado financiero del recinto desde su inauguración. Así lo anunció el presidente de Antel, Alejandro Paz, en declaraciones brindadas al programa Quién es Quién (transmitido por Canal 5 y Diamante FM). El jerarca atribuyó esta proyección récord a una estrategia combinada que logró reducir sustancialmente los costos de funcionamiento al tiempo que impulsó un mayor nivel de actividad comercial.
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Este desempeño coincide con el primer año de administración a cargo de ITC S.A., subsidiaria del grupo estatal que asumió las operaciones del complejo tras el vencimiento del contrato con AEG Facilities a fines de 2025. La transición, resuelta en el Directorio de Antel con los votos del oficialismo, buscaba bajar el costo del servicio de gestión sin incrementar el desembolso ni la dedicación de recursos humanos propios, con una estimación de ahorro anual cercana a los 500.000 dólares. El esquema actual bajo el derecho privado permitió cumplir con creces las previsiones iniciales.
Reestructuración operativa
La clave del balance positivo radica en una reestructuración operativa que logró un recorte superior al 50% en gastos de administración, iluminación y sonido. Con la conducción anterior, los productores requerían vender cerca de 10.000 entradas para amortizar los costos de un espectáculo, una barrera económica que dejaba fuera a la inmensa mayoría de las producciones uruguayas. La drástica disminución de los gastos fijos permitió flexibilizar los formatos y adaptar las condiciones de alquiler para albergar eventos de menor aforo.
Esta orientación busca "popularizar un poco más" el recinto, abriendo sus puertas a artistas y promotores locales que antes no podían financiar una presentación en el escenario principal del país. Paz enfatizó que esta apertura no opera como un subsidio a los espectadores, sino como una estrategia comercial eficiente: al adecuar la estructura de costos para dar cabida al circuito nacional sin descuidar los grandes shows internacionales, la unidad de negocio incrementa su margen comercial general.
Los indicadores del primer año de gestión reflejan un aumento superior al 25% en los ingresos totales, acompañado por un incremento del 10% en la cantidad de espectáculos ofrecidos y un repunte significativo en la venta global de entradas. Aunque la cifra definitiva de los US$ 2 millones dependerá del cierre formal del ejercicio 2026, las estimaciones oficiales posicionan al nuevo modelo de gestión como un hito financiero y cultural para el Antel Arena.