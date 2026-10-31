Antel Arena proyecta un superávit récord de US$ 2 millones en su primer año de gestión directa

Esta orientación busca "popularizar un poco más" el recinto, abriendo sus puertas a artistas y promotores locales que antes no podían financiar una presentación en el escenario principal del país. Paz enfatizó que esta apertura no opera como un subsidio a los espectadores, sino como una estrategia comercial eficiente: al adecuar la estructura de costos para dar cabida al circuito nacional sin descuidar los grandes shows internacionales, la unidad de negocio incrementa su margen comercial general.

Los indicadores del primer año de gestión reflejan un aumento superior al 25% en los ingresos totales, acompañado por un incremento del 10% en la cantidad de espectáculos ofrecidos y un repunte significativo en la venta global de entradas. Aunque la cifra definitiva de los US$ 2 millones dependerá del cierre formal del ejercicio 2026, las estimaciones oficiales posicionan al nuevo modelo de gestión como un hito financiero y cultural para el Antel Arena.