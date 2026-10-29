Feriado del 2 de noviembre: quiénes tendrán libre y qué pasará con las clases

Por ese motivo, durante la jornada suele aumentar la concurrencia a los cementerios, donde muchas personas se acercan para visitar las tumbas de familiares y amigos.

A diferencia de otros feriados que pueden trasladarse para favorecer los fines de semana largos, el Día de los Difuntos se conmemora cada 2 de noviembre.

Qué cambia durante la jornada

Además de la suspensión de las clases en los distintos subsistemas de la ANEP, el feriado puede modificar el funcionamiento habitual de actividades administrativas y comerciales.

También pueden registrarse postergaciones de servicios y sorteos oficiales. En Montevideo, el transporte colectivo funcionará con horarios especiales, por lo que se recomienda consultar los horarios correspondientes antes de planificar los traslados.

Cuándo terminan las clases en 2026

El feriado llega cuando el año lectivo entra en su tramo final, aunque las fechas de cierre varían según el nivel educativo.

En Inicial y Primaria, el calendario establece que las clases finalizarán el viernes 18 de diciembre, jornada que incluirá los actos de fin de cursos.

En Educación Secundaria, tanto para la Educación Básica Integrada (EBI) como para la Educación Media Superior (EMS), la fecha prevista de finalización de cursos es el viernes 27 de noviembre.

De esta manera, el lunes 2 de noviembre ofrecerá una pausa en la actividad educativa antes de las últimas semanas del calendario escolar y liceal de 2026.