Estela Ovelar: Jubilados y pensionistas "hacemos las marchas, pero no podemos hacer un paro"

¿Por qué elegir la lista de Onajpu y no la de la Coordinadora de Jubilados (lista 2) o la de Hay otro camino (lista 5)?

Yo vi nacer la Onajpu hace 35 años, cuando aquel fundador, don Luis Alberto Colotuzzo, empezó a congregar a las agrupaciones de jubilados y pensionistas, primero en la reforma del plebiscito de 1989, que marcó un hito en la historia de que las jubilaciones se ajustaran por el Índice Medio de Salarios.

Vi nacer la Onajpu, conocí a sus militantes, me involucré y es una organización que está en todo el país, que no sale solamente cuando hay una elección nacional, que les ha hecho marchas a todos los gobiernos, que es independiente a los gobiernos y partidos de turno.

¿Cuáles son las principales propuestas de Onajpu?

La ruta de las propuestas la marca democráticamente el último Congreso. Así como democráticamente el Congreso eligió que fuera Estela Ovelar la que encabezara la lista. En ese Congreso, dentro de todos los asuntos que se van aprobando en la ruta de reclamos, está el aumento de las jubilaciones y pensiones, el aumento de la jubilación mínima y que no se descuente. El llamado aguinaldo, que Onajpu lo reclama desde 1992, y seguir trabajando hacia una seguridad justa, solidaria y sin lucro.

Está el Sistema Nacional Integrado de Cuidados; cada vez vivimos más, las mujeres principalmente vivimos más, pero también somos las que cuidamos. Ahora se logró por suerte la baja en la tasa de interés de los préstamos sociales para lentes, ortesis y prótesis.

Hay que seguir estos caminos para que a la gente le vaya quedando un poco más de dinero en su bolsillo. Seguir insistiendo en mejorar las viviendas para jubilados y pensionistas, las soluciones habitacionales, que también lo logró un director social. El impulso lo dio el primer director social hacia las viviendas, hacia los subsidios alquiler, y los cupos cama hogar, el segundo director.

Las pesquisas oftalmológicas. Hay que continuar. Gracias a Onajpu se han podido pesquisar más de 220.000 personas y operarse 110.000 y pico para que recuperen el derecho humano de volver a ver.

¿A partir de la articulación de Onajpu con la operación Milagro, te referís?

Se pudo pesquisar a lo largo y ancho del país. Entonces, seguir con este programa, porque todavía queda gente en lista de espera para pesquisarse y en lista de espera para operarse. Recuperar el derecho humano de volver a ver, para aquellas personas que no pueden pagar, no lo podemos dejar.

Seguimos con el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, seguimos con la alimentación, calefacción y nutrición para los adultos mayores, la rebaja de órdenes tickets y copagos. Todo eso está dentro de nuestras reivindicaciones.

Y que la jubilación mínima, como se aprobó en un congreso, llegue a cuatro bases de prestaciones y contribuciones. Hoy serían 27.400 pesos. Eso incluso superaría el salario mínimo nacional.

¿La plataforma reivindicativa se armó solamente en la capital?

No podemos darle a las reivindicaciones solo una mirada montevideana, el interior también existe. Y a veces Montevideo tiene otras internas que el interior desconoce. Por eso nosotros recorremos durante todo el año el país con los secretarios regionales. Tenemos el país dividido en este, oeste, norte, sur y centro, y lo vamos recorriendo con ellos y enterándonos, sabiendo de las fortalezas y debilidades de nuestros jubilados y pensionistas y de las propias asociaciones. Las debilidades para trabajarlas y las fortalezas para lucharlas entre todos.

Otro tema que integra la plataforma reivindicativa es la jubilación a los 60 años de edad, ¿cómo lo conciben?

Si, ahora entra un proyecto de ley al Parlamento con los 60 años. Nosotros siempre insistimos en que había que permitir flexibilizar que aquel que no pudiera seguir trabajando o que quedara sin empleo se pudiera jubilar a los 60 años. ¿Qué hace una persona a los 60 años si se queda sin empleo? O si de pronto se quiere retirar porque tiene otro proyecto de vida. Tenemos que seguir discutiendo la tasa de reemplazo (porcentaje sobre los salarios percibidos que se refleja en el monto de la jubilación) y que se pueda o no volver a trabajar. Son discusiones que todavía tenemos sin sanear con las autoridades de gobierno.

El proyecto de ley de la jubilación anticipada actualmente tiene como condición que las personas no puedan volver a trabajar, como sí sucede en la jubilación común, y es así para fomentar que se postergue el retiro. Aún así, ¿las jubilaciones no deberían ser suficientes para que la persona no tenga que volver a trabajar?

Nosotros tenemos diferencias. Una cosa es que tú te jubiles porque quieras, porque tenés otro proyecto de viajes, de cuidar a tus nietos, o lo que sea. Y otra cosa es cuando quedás sin empleo o que la profesión que desempeñas te obliga a irte a los 60 años.

Cuando esa profesión te obliga, démosle discusión si podés o no volver a trabajar. Por ejemplo, en la construcción, las mujeres trabajadoras sexuales, la salud. De pronto a los 62, 63 años, 60 años no pueden seguir, pero pueden seguir en otra cosa. Es diferente al que se retira porque dice "bueno, yo voy a dedicarme a viajar”, porque tiene otra posibilidad económica y es válido también, pero creo que entonces no correspondería volver a trabajar.

En el orden de los pasivos hay muchas personas habilitadas que no necesariamente están obligadas a votar, ¿cuál es la importancia de que aún así vayan a hacerlo de forma voluntaria?

Los mayores de 75 años están habilitados, lo que no se les va a cobrar es la multa si no van a votar. Nosotros insistimos en que, se tenga la edad que se tenga, vayan a votar. Porque después se estudia la proyección de las edades que votaron en los circuitos, y la forma que tenemos para mostrar y hacer valer nuestro derecho es el voto.

Nosotros hacemos las marchas, pero no podemos hacer un paro. Entonces, el ir a votar es defender la democracia en nuestro país. Es que los jubilados, tengamos o no 75 años o más, tenemos derecho a seguir votando y decidiendo. Además, llama la atención ese límite de 75 años cuando, por ejemplo, una AFAP (Administradora de Fondos de Ahorro Previsional), para darte un retiro, te hace una expectativa de vida de 80-84 años. Entonces, vivimos más, por suerte, pero esa limitación para nosotros es muy parecida al edadismo. Según tu edad, te quito la responsabilidad. Tenemos derechos, tenemos obligaciones, pero además, tengamos la edad que tengamos, tenemos derecho a decidir.

De las leyes que el Gobierno prepara posteriormente al Diálogo Social, además de la jubilación anticipada con sus características, se abrirá la posibilidad a que las AFAP inviertan en el exterior. ¿Qué balance hacen desde Onajpu?

Nosotros desde 1992 y desde que se implementó la ley 16.713 de 1995, decimos que la seguridad social tiene que ser solidaria, justa y sin lucro. Al decir sin lucro, decimos sin AFAP. Pero es una discusión que tenemos que seguir dando.

Se tiene que volcar al trabajador, no se puede sostener el Sistema de Seguridad Social sobre la espalda del trabajador y de los jubilados.

Para muchos adultos mayores, la digitalización del Estado en vez de agilizar los trámites se vuelve un problema de accesibilidad tecnológica que el Programa Ibirapitá no ha solucionado por completo. ¿Qué se puede hacer con esto?

Coincido contigo. En muchos de nuestros adultos mayores poder hacer por página web los trámites es un obstáculo. No todos lo manejan y no todas las páginas web tienen la facilidad para que se comprenda. Pasó ahora en el Banco de Previsión Social con la unificación de los préstamos. Se tenían que hacer solo por la página web; por suerte, tuvimos un intercambio y se va a poder hacer también en el BPS.

Creo que el Programa Ibirapitá tiene que tomar fuerza porque tenemos que seguir instruyendo a nuestros jubilados y pensionistas. No estamos de acuerdo con que todos los trámites solamente se tengan que hacer por la página web. Hay que dar las dos opciones. No todo el mundo tiene un hijo, un sobrino, un nieto que se lo pueda hacer, además en un préstamo, que es algo muy delicado. Así que insistimos en que tienen que seguir las dos posibilidades.

Sí, la facilitación por la página web para aquellas personas que pueden y saben, pero tiene que haber también la atención personalizada.

Además, no debemos de perder de vista que cuando vamos creciendo no nos convertimos en tontos, ni todos quedamos con problemas psíquicos, pero a veces la comprensión nos cuesta un poquito más. Cada vez somos más viejos, en el Uruguay el envejecimiento cada vez es mayor, entonces vamos a crear los mecanismos para atender también como corresponde a esa persona que está creciendo.

La tecnología puede ser muy diferente, y lo que un joven entiende bien, capaz que un mayor no, y al revés lo mismo. También se da el fenómeno en las personas mayores (aunque no solo en ellas) de las estafas o la violencia digital. ¿Vienen siguiendo este tema?

Totalmente. Nosotros trabajamos con la Institución de Derechos Humanos y junto a otras organizaciones sociales contra la violencia, abuso y maltrato en la vejez. Hay un artículo de la convención que se hizo ley en nuestro país y ahí entra esto. Porque la violencia, las estafas, el que sólo se pueda hacer algo por la página web, todo eso también es una forma de violentar a otras personas mayores.

A veces no es solamente el maltrato intrafamiliar, es toda esta sociedad que nos lleva de pronto un ritmo demasiado acelerado, y en ese ritmo acelerado están las estafas. Entonces, creo que tenemos que ir acompasando de otra manera, pensando desde otro lugar. Y también la soledad de nuestras personas mayores es demasiado amplia en estos momentos, es un fenómeno que se está dando cada vez más, esa soledad lleva a un terreno fértil para las estafas, a un terreno fértil para que incluso desde punto de vista familiar haya abusos patrimoniales, más allá del abuso físico.

Entonces estamos trabajando un proyecto interesante. El Ministerio del Interior lanzó un programa de preparación para el buen trato a las personas mayores hacia la Policía. Creemos que debemos de seguir en este rumbo. Donde se involucren jueces, fiscales, abogados, porque nuestros tiempos son diferentes. Y tendríamos que ir a una unidad especializada que atienda los temas de las personas mayores. Como está la de niños y adolescentes, por suerte, como está la de la mujer, bienvenida sea, por favor, precisamos específicamente una de las personas mayores.

¿Cómo es el trabajo de la representación en el BPS con los demás directores sociales y con el oficialismo? ¿Qué nivel de articulación y de negociación se tiene a nivel del directorio?

Eso te lo voy a poder contestar mejor si después del 22 me toca ocupar ese lugar. Hasta ahora la Onajpu fue recibida, han escuchado nuestros reclamos. En cuanto a la articulación, si bien somos minoría los directores sociales, porque son cuatro directores políticos, ahí también está la importancia de que haya una organización representativa a nivel nacional que dé el apoyo en los proyectos.

A veces, cuando se obtiene algo que no se puede aceptar, buscaremos una negociación u otro camino. Nos pasó, cuando fuimos a negociar el aumento diferencial el año pasado partimos de la nada. No había financiamiento, nosotros teníamos gente con necesidad. Se llegó a una negociación, no fue la mejor, pero las dos partes tuvimos que negociar. Se logró que ese aumento diferencial del mes de julio no se descontara en la pasividad de enero. No fue el 3 por ciento, fue un 2 el año pasado y un 2,5 este año. No es suficiente, pero es parte de las negociaciones que vamos a tener que continuar haciendo aún con el directorio político del Banco Provisio Social.

¿Esa negociación incluyó la participación del equipo económico del Gobierno, no solo del BPS?

Cuando fuimos con el Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo decían que no hay dinero, no hay financiamiento. Ellos no tenían financiamiento y nosotros teníamos gente con necesidad. Fue un diálogo de más de 3 horas y media, dentro del respeto, pero con firmeza, y se obtuvo. Creemos que es eso, hay que dialogar, hay que buscar los caminos porque hay temas además que son de gestión del BPS. Y hay otros que necesitan proyecto de ley, eso es algo que también tenemos que ir evaluando.

Onajpu no hace esas promesas de que entramos nosotros y mañana cambia todo. No, en lo que insistimos es en seguir siendo la voz de la gente que no tiene voz, seguir trabajando con transparencia, con lealtad, con firmeza y rindiendo cuenta a la ciudadanía.