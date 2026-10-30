Defensa anunció investigación rigurosa del accidente que cobró la vida de tres militares

Día de luto

“Su memoria merece nuestro más profundo respeto. A las familias, sus seres queridos y a sus compañeros en el Ejército Nacional queremos hacerles llegar nuestro abrazo y toda la solidaridad en este momento”, agregó la ministra.

“Hoy es un día de luto, por supuesto para las familias, para el Ejército Nacional, pero para la sociedad uruguaya en su conjunto. Son tres vidas jóvenes que se pierden, tres familias que hoy estuvimos acompañando y que, además, fuimos a comprometer el acompañamiento posterior a esta jornada”, aseguró Lazo.

Detalló que se llevan adelante las actuaciones correspondientes con el objetivo de esclarecer lo ocurrido en la noche del jueves. Sobre esto, dijo que buscan realizar una investigación “rigurosa y objetiva con la seriedad y la sobriedad que el hecho merece”.

“La realidad es que hoy, por encima de todo, está la empatía y la condición humana”, agregó.

Fallecieron en el río

Por su parte, Stevenazzi indicó que los militares fallecidos estaban realizando la quinta prueba de nado en superficie y que el equipamiento que tenían puesto era el que “utiliza profesionalmente un buzo táctico”, con neopreno y esnórquel.

Además, explicó que iban equipados con armamento y una mochila impermeable, que iba “flotando”.

El jerarca mencionó que había 20 efectivos en el agua y que todos iban “vinculados” a la cuerda madre. Además, estaban las cuatro embarcaciones “con elementos de seguridad” y ocho instructores nadando alrededor de los militares.

“Ellos, después de un rato de iniciar este proceso de natación por superficie, se desata un problema que es el que estamos investigando, y cuatro de esos buzos se sumergen”, detalló.