Intendencia de Canelones reglamentó nuevos beneficios tributarios

1. Facilidades para Regularizar Adeudos (Morosos)

• Suspensión del 100% de multas y recargos: Se quita la totalidad de los recargos por mora acumulados sobre la deuda original al momento de firmar el acuerdo.

• Financiación flexible: Se permite financiar el saldo resultante hasta en 60 cuotas mensuales fijadas en pesos uruguayos.

• Plazo excepcional: Este programa de regularización especial y facilidades se encuentra vigente de forma definitiva.

• Facilidad por bajos ingresos (Decreto 73/09 acumulado): Si tras un estudio socioeconómico se constata que el núcleo familiar no puede costear la cuota del convenio y el tributo corriente a la vez, se suspende el cobro de la deuda acumulada por 5 años. Si el contribuyente paga de forma puntual el tributo corriente durante ese lapso, la deuda vieja se exonera definitivamente.

2. Incentivos y Descuentos para Estar al Día (Contribuyentes Cumplidores)

Para el pago de las obligaciones del ejercicio corriente, se habilitan bonificaciones acumulables que premian el pago en fecha:

• 15% de descuento por Buen Pagador: Dirigido a aquellos contribuyentes que mantuvieron sus tributos cancelados de manera regular en el ejercicio anterior.

• 10% de descuento por Pago Contado: Aplicado de forma directa si se decide liquidar la totalidad de la anualidad en un único pago al comienzo del calendario fiscal.

• Beneficio acumulado del 23,5%: Al combinar la condición de buen pagador con el abono contado anual, el descuento total sobre el tributo alcanza casi una cuarta parte del monto.