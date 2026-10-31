Música de la Tierra celebra sus 15 años: música, talleres y gastronomía en Villa Dolores

Sábado 31 de octubre

Escenario Parque: 14:00 h: Dúo Karma (Cuba) 17:00 h: Sara Sabah – Canciones de Ronda (Uruguay) 19:00 h: Roberta Sá (Brasil) 21:00 h: Mamba Percusión – Rueda de la Amistad (Uruguay)

Escenario Lago: 15:00 h: Cecilia de los Santos y Sebastián Macchi (Uruguay–Argentina) 16:00 h: Carlos Aguirre y Nicolás Ibarburu (Argentina–Uruguay) 18:00 h: Vitor, Kleiton y Kledir Ramil (Brasil) 20:00 h: Malena Muyala y Ana Prada (Uruguay)



Domingo 1.º de noviembre

Escenario Parque: 14:00 h: Encanto al Alma (Uruguay) 17:00 h: Fernando Cabrera y Bolsa de nylon en la rama del árbol (Uruguay) 19:00 h: Marta Gómez (Colombia) 21:00 h: Mamba Percusión – Rueda de la Amistad (Uruguay)

Escenario Lago: 15:00 h: Mariana Ingold (Uruguay) 16:00 h: Edú «Pitufo» Lombardo y Pablo «Pinocho» Routin (Uruguay) 18:00 h: Catherine Vergnes (Uruguay) 20:00 h: Coralinas (Uruguay)



Gestión ambiental: medir para reducir el impacto

En línea con el lema de «dejar huella en las personas y no en el planeta», la organización implementará un plan integral para auditar y mitigar su impacto ambiental. Durante esta edición, la organización aplicará la herramienta de gestión VIRA Sustentable para procesar métricas sobre generación de residuos, consumo de agua, gasto energético y patrones de movilidad de los asistentes.

Desarrollada en Uruguay por Moriana Peyrou —directora del festival y magíster en la materia— y Regina Chiappara —consultora en sostenibilidad—, la plataforma VIRA permitirá sistematizar información clave para orientar las decisiones operativas de las futuras ediciones.

Entre las metas centrales de este año destaca el compromiso de recuperar al menos el 60 % del peso total de los residuos generados mediante recolección diferenciada, compostaje y reciclaje. Asimismo, el protocolo contempla la eliminación de materiales descartables, el uso eficiente de servicios básicos, la protección de la biodiversidad del parque y la publicación transparente de los resultados al finalizar el encuentro.

Cultura, naturaleza y mercado emprendedor

Más allá de los escenarios principales, el festival contará con una grilla paralela de talleres y clínicas enfocadas en el aprendizaje ambiental y la sensibilización sobre la flora y fauna local.

Para optimizar el recorrido, la organización puso a disposición su aplicación web oficial, donde el público puede personalizar su agenda, informarse sobre la propuesta gastronómica y recorrer la oferta del mercado CreaTierra, integrado por emprendimientos locales volcados a la economía circular y la producción sustentable.