Fucvam sale al cruce del intendente de Canelones por comparar barrios privados con cooperativas

Sostiene que las cooperativas de vivienda vinculadas a Fucvam "se componen de trabajadores y trabajadoras que construyen su vivienda, participando en la obra durante los dos o tres años de duración de esta, destinando horas de su vida al cumplimiento y construyendo sus viviendas".

Fucvam y la sociedad

"No formamos parte del 1 % de la población más rica, que en su mayoría vive en esos barrios privados por elección, y porque pueden pagarlos, aislándose de la comunidad intencionalmente, encerrándose y generando dinámicas endogámicas que no hacen más que acentuar la fractura y la segmentación social", agrega.

A juicio de la federación, "comparar a las cooperativas con estos barrios exclusivos denota por lo menos un desconocimiento de la problemática con la que conviven diariamente muchas cooperativas, construidas en su mayoría en barrios periféricos y en zonas donde seguramente no son elegidas por la élite más rica".

Cerradas por seguridad

En cuanto a los cerramientos, indica que las cooperativas los adoptan "en respuesta a una problemática social instalada en nuestra comunidad y como último recurso". Y reitera: "No son todas las cooperativas las que adoptan esta medida".

Recuerda que "históricamente" las cooperativas "han generado un desarrollo social que incluye servicios que el Estado no proporciona a estos sectores, abiertos a los barrios insertos".

Finaliza Fucvam, recordando su "profundo compromiso con la construcción de un Uruguay más justo y menos desigual, con las mismas oportunidades para todos y todas. Sin privilegios que vienen desde la cuna, y que los trabajadores y trabajadoras no tenemos".