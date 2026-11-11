Fucvam sale al cruce del intendente de Canelones por comparar barrios privados con cooperativas

La Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam) rechazó declaraciones del intendente de Canelones, Francisco Legnani, comparando los barrios privados con las cooperativas de vivienda.
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El intendente canario, hablando sobre la construcción de barrios privados en el departamento, había afirmado: "Hoy por hoy no hay ninguna diferencia entre un barrio privado y una cooperativa, en el sentido de que uno va a una cooperativa y, si no, también están encerradas y, si no se anuncia y no dice a qué vivienda va, no ingresa. En el caso de los barrios, pasa exactamente lo mismo".
Para Fucvam se trata de "dichos desafortunados" de Legnani "comparando los barrios privados con las cooperativas de vivienda". Y rechaza "rotundamente las mismas por inexactas, parciales y de absoluto desconocimiento de lo que es el movimiento cooperativo a nivel nacional".
Sostiene que las cooperativas de vivienda vinculadas a Fucvam "se componen de trabajadores y trabajadoras que construyen su vivienda, participando en la obra durante los dos o tres años de duración de esta, destinando horas de su vida al cumplimiento y construyendo sus viviendas".
Fucvam y la sociedad
"No formamos parte del 1 % de la población más rica, que en su mayoría vive en esos barrios privados por elección, y porque pueden pagarlos, aislándose de la comunidad intencionalmente, encerrándose y generando dinámicas endogámicas que no hacen más que acentuar la fractura y la segmentación social", agrega.
A juicio de la federación, "comparar a las cooperativas con estos barrios exclusivos denota por lo menos un desconocimiento de la problemática con la que conviven diariamente muchas cooperativas, construidas en su mayoría en barrios periféricos y en zonas donde seguramente no son elegidas por la élite más rica".
Cerradas por seguridad
En cuanto a los cerramientos, indica que las cooperativas los adoptan "en respuesta a una problemática social instalada en nuestra comunidad y como último recurso". Y reitera: "No son todas las cooperativas las que adoptan esta medida".
Recuerda que "históricamente" las cooperativas "han generado un desarrollo social que incluye servicios que el Estado no proporciona a estos sectores, abiertos a los barrios insertos".
Finaliza Fucvam, recordando su "profundo compromiso con la construcción de un Uruguay más justo y menos desigual, con las mismas oportunidades para todos y todas. Sin privilegios que vienen desde la cuna, y que los trabajadores y trabajadoras no tenemos".