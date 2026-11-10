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Política Santiago Peña |

¿quienes eran los pasajeros?

Avión incautado en Paraguay arribó en setiembre vacío a Melilla y se fue con 8 pasajeros

La Fiscalía de Paraguay, en el marco de la investigación por el escándalo Ueno Bank, incautó dos aeronaves, una de ellas estuvo en Melilla en setiembre.

El avión incautado estuvo en Melilla.

El avión incautado estuvo en Melilla.

 Imagen tomada de Agenda Paraguay
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Por Redacción Caras y Caretas

Uno de los dos aviones incautadas este martes al Grupo Vázquez en Paraguay, en el marco del escándalo que terminó con la destitución del presidente Santiago Peña, ingresó en setiembre sin pasajeros al aeropuerto de Melilla, en Montevideo, y se retiró cinco horas después con ocho personas a bordo.

Así lo confirmó InfoCapital en base a documentos oficiales. Un reporte de la Dirección Nacional de Aviación Civial (Dinacia) confirma la información.

Este martes, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades financieras en Ueno Bank, el Ministerio Público incautó dos aviones vinculados a empresas del Grupo Vázquez.

Se trata de un Beechcraft King Air 300, registrado a nombre de Ueno Bank, y un Beechcraft B55, perteneciente a Grupo Vázquez S.A.E.

Aviones incautados

Indica el portal Agenda Paraguay que ambos fueron localizados en hangares de la localidad de Luque. "Las diligencias buscan asegurar los bienes y recabar evidencias para esclarecer las operaciones investigadas. La Fiscalía también incautó vehículos de alta gama y un yate vinculados al patrimonio del exCEO del grupo empresarial", agrega.

El Grupo Vázquez S.A.E., es uno de los mayores conglomerados empresariales de Paraguay, integrado por más de 20 empresas en sectores de servicios financieros, tecnología, movilidad, real estate, retail y agronegocios.

El holding se encuentra en el ojo de la tormenta debido a una intervención del Banco Central del Paraguay (BCP) y posteriores allanamientos fiscales que destaparon un desfalco multimillonario en el Ueno Bank, que le costó el cargo al presidente Fernando Peña.

Directivos presos

Su principal directivo, Miguel Vázquez, y otros ejecutivos se encuentran recluidos en el Centro Nacional de Prevenidos (antigua Penitenciaría de Tacumbú) bajo cargos de supuesta estafa, lesión de confianza y conducta conducente a la quiebra.

La fiscalía penal y la Unidad de Delitos Informáticos en Paraguay investigan estos vuelos a Uruguay como presuntos movimientos de extracción de documentación, activos financieros, o como parte de la logística de escape de allegados al esquema antes de que estallara el escándalo. El foco está puesto en identificar formalmente la identidad de los ocho pasajeros que abordaron en Melilla.

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