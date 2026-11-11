La Justa volvió al Carnaval y pisó fuerte en el Teatro de Verano

En la categoría parodistas, El Clan llegaba como un conjunto nuevo pero con nombres interesantes (Gonzalo Moreira, Fabián “Chico” Silva, Daiana Badassone) y brindaron una función acorde a las expectativas quedando a la espera de sus rivales.

Los que no corrieron la misma suerte fueron La Malandra (murga), Desiree (humoristas) e Inframurga (murga) quienes no lograron enganchar al público. En el caso de Inframurga es importante destacar que su espectáculo crece sustancialmente con el paso de los minutos, teniendo sobre el cierre momentos de gran impacto y una buena propuesta textual pero que no terminó de ser acompañada por el desempeño coral.

¿Cómo sigue la prueba de admisión?

Esta noche continuará el desarrollo de los espectáculos en el Teatro de Verano. El ingreso es con un alimento no perecedero.