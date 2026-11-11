Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Cultura y espectáculos La Justa |

vendaval murguero

La Justa volvió al Carnaval y pisó fuerte en el Teatro de Verano

Comenzó la prueba de admisión para el Carnaval, con el esperado regreso de La Justa tras 38 años con un espectáculo a la altura de las expectativas.

La Justa volvió al Carnaval&nbsp;

La Justa volvió al Carnaval 

 @maucardozo12
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Fermín Veiga

El Teatro de Verano volvió a vibrar al ritmo del Carnaval, luego de que este martes diera inicio la prueba de admisión para decir presente en el Concurso Oficial. Con un buen marco de público se presentaron cuatro agrupaciones debutantes y el regreso luego de 38 años de La Justa.

La histórica murga proveniente del barrio Belvedere llegó al Teatro de Verano para cerrar la noche con un espectáculo de altísimo nivel. Es un plantel plagado de figuras con un largo recorrido en el Carnaval además de tener la presencia de la humorista Evita Luna.

Con la dirección escénica de Martín Angiolini y figuras como Julio Pérez, Abril Pereira, Marquitos Gómez, Christian Font, Alejandro González, Damián Luzardo; la murga se bajó dejando una función espléndida dónde dejaron en claro que van a ir a por todo en febrero.

En la categoría parodistas, El Clan llegaba como un conjunto nuevo pero con nombres interesantes (Gonzalo Moreira, Fabián “Chico” Silva, Daiana Badassone) y brindaron una función acorde a las expectativas quedando a la espera de sus rivales.

Los que no corrieron la misma suerte fueron La Malandra (murga), Desiree (humoristas) e Inframurga (murga) quienes no lograron enganchar al público. En el caso de Inframurga es importante destacar que su espectáculo crece sustancialmente con el paso de los minutos, teniendo sobre el cierre momentos de gran impacto y una buena propuesta textual pero que no terminó de ser acompañada por el desempeño coral.

¿Cómo sigue la prueba de admisión?

Esta noche continuará el desarrollo de los espectáculos en el Teatro de Verano. El ingreso es con un alimento no perecedero.

  • 20:30 - Manda la Vuelta (Murga)
  • 21:05 - Fantoches (Humoristas)
  • 21:45 - Sorda de un Oído (Murga)
  • 22:20 - La Pandilla (Parodistas)
  • 23:05 - Araca la Cana (Murga)

Temas

Te puede interesar