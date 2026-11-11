El Teatro de Verano volvió a vibrar al ritmo del Carnaval, luego de que este martes diera inicio la prueba de admisión para decir presente en el Concurso Oficial. Con un buen marco de público se presentaron cuatro agrupaciones debutantes y el regreso luego de 38 años de La Justa.
vendaval murguero
La Justa volvió al Carnaval y pisó fuerte en el Teatro de Verano
Comenzó la prueba de admisión para el Carnaval, con el esperado regreso de La Justa tras 38 años con un espectáculo a la altura de las expectativas.