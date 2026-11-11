"Oportunismo político": oficialismo cuestionó a la oposición por pedir renuncia de Lustemberg

No obstante, el diputado reconoció que la medida inicial adoptada por Lustemberg generó un fuerte rechazo en diversos sectores de la opinión pública y del ámbito sanitario, independientemente de las aclaraciones posteriores brindadas por la jerarca, quien había remarcado que su resolución obedecía estrictamente a fundamentos jurídicos y no a una decisión de voluntad propia. Para Gallo, la intervención directa del presidente Orsi permite encauzar la situación en sintonía con el asesoramiento original de la Comisión de Salud Pública.

FA cuestiona a la oposición

Por último, el legislador apuntó con dureza contra los dirigentes de la oposición que, tras conocerse la controversia, reclamaron la dimisión de la titular de Salud Pública. Gallo desestimó esos planteos y sostuvo que las críticas carecen de sustento institucional, enmarcándolas en una estrategia de rédito partidario. "Es netamente oportunismo político; es impensado que hace dos horas que esta noticia se conoce y ya esté la oposición pidiendo la renuncia de la ministra", cuestionó.