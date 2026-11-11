El diputado del Frente Amplio Luis Gallo y el oficialismo en general expresaron su respaldo a la resolución adoptada por el presidente de la República, Yamandú Orsi, mediante la cual dejó sin efecto la decisión previa de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, que había reducido de cinco a tres años el plazo de inhabilitación profesional impuesto a la anestesista Inés Miralles. La profesional fue condenada judicialmente a 24 meses de libertad a prueba tras comprobarse mala praxis en una intervención quirúrgica realizada en 2023, en la que falleció la médica pediatra Soledad Barrera.
Respaldo
"Oportunismo político": oficialismo cuestionó a la oposición por pedir renuncia de Lustemberg
Luis Gallo calificó como "acertada" la resolución presidencial que revocó la reducción dispuesta inicialmente por el MSP.