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Política FA | Lustemberg |

Respaldo

"Oportunismo político": oficialismo cuestionó a la oposición por pedir renuncia de Lustemberg

Luis Gallo calificó como "acertada" la resolución presidencial que revocó la reducción dispuesta inicialmente por el MSP.

Lustemberg con el presidente Orsi. El oficialismo cuestionó a la oposición por pedir la renuncia de la jerarca.

Lustemberg con el presidente Orsi. El oficialismo cuestionó a la oposición por pedir la renuncia de la jerarca.
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Por Redacción Caras y Caretas

El diputado del Frente Amplio Luis Gallo y el oficialismo en general expresaron su respaldo a la resolución adoptada por el presidente de la República, Yamandú Orsi, mediante la cual dejó sin efecto la decisión previa de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, que había reducido de cinco a tres años el plazo de inhabilitación profesional impuesto a la anestesista Inés Miralles. La profesional fue condenada judicialmente a 24 meses de libertad a prueba tras comprobarse mala praxis en una intervención quirúrgica realizada en 2023, en la que falleció la médica pediatra Soledad Barrera.

Marcha atrás "acertada"

Al analizar el alcance de la medida presidencial, Gallo calificó la marcha atrás como una determinación "acertada" y destacó la importancia de respetar el trabajo técnico acumulado en el expediente. En ese sentido, subrayó que el plazo original de cinco años surgió de una evaluación exhaustiva realizada por especialistas en la materia. "Fue muy positivo volver a lo que 15 expertos analizaron durante un par de años sobre la mala praxis de la anestesista y, en función de eso, la Comisión de Salud Pública asesoró al Ministerio con cinco años de inhabilitación", explicó el legislador frenteamplista.

El parlamentario también repasó el proceso administrativo que derivó en la controversia pública, aclarando las razones técnicas que habían motivado la rebaja original dentro de la cartera sanitaria. Según detalló, la disminución de la sanción no respondió a una postura personal de la secretaria de Estado, sino a un dictamen interno del área legal de la institución. "Después, también por resolución de Jurídica, se tomó que había una desproporción en la cantidad de años y se bajó a tres", precisó Gallo al reconstruir la secuencia de las actuaciones ministeriales.

No obstante, el diputado reconoció que la medida inicial adoptada por Lustemberg generó un fuerte rechazo en diversos sectores de la opinión pública y del ámbito sanitario, independientemente de las aclaraciones posteriores brindadas por la jerarca, quien había remarcado que su resolución obedecía estrictamente a fundamentos jurídicos y no a una decisión de voluntad propia. Para Gallo, la intervención directa del presidente Orsi permite encauzar la situación en sintonía con el asesoramiento original de la Comisión de Salud Pública.

FA cuestiona a la oposición

Por último, el legislador apuntó con dureza contra los dirigentes de la oposición que, tras conocerse la controversia, reclamaron la dimisión de la titular de Salud Pública. Gallo desestimó esos planteos y sostuvo que las críticas carecen de sustento institucional, enmarcándolas en una estrategia de rédito partidario. "Es netamente oportunismo político; es impensado que hace dos horas que esta noticia se conoce y ya esté la oposición pidiendo la renuncia de la ministra", cuestionó.

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