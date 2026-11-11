La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, se refirió en profundidad a la decisión adoptada por el presidente de la República, Yamandú Orsi, de revocar la resolución ministerial previa que reducía de cinco a tres años la inhabilitación de la anestesista Inés Miralles. La medida restablece de este modo el plazo original de cinco años de suspensión para el ejercicio profesional, a raíz de un proceso judicial que involucra la responsabilidad médica en el fallecimiento de la pediatra Soledad Barrera durante un procedimiento quirúrgico.
Nuevos elementos
Caso Miralles: habló Lustemberg y explicó los motivos para revocar su decisión inicial
"La decisión de volver a inhabilitar por cinco años a anestesista fue tomada en conjunto con Orsi", dijo la ministra Lustemberg.