Caso Miralles: habló Lustemberg y explicó los motivos para revocar su decisión inicial

Nuevos informes

A partir de dicho recurso, los servicios jurídicos del Ministerio de Salud Pública y de la Presidencia de la República elevaron nuevos informes que permitieron reevaluar el expediente con mayores elementos de juicio. La secretaria de Estado puntualizó que el análisis incorporó los antecedentes de la investigación desarrollada en el ámbito de la Justicia Penal, la cual derivó en un acuerdo abreviado, así como las pericias sustanciadas tanto en la mutualista implicada como en otras instancias institucionales pertinentes. Estos elementos aportaron argumentos concluyentes para que el mandatario y el ministerio reconsideraran la sanción y restituyeran el plazo de cinco años. "La decisión de volver a inhabilitar por cinco años a anestesista fue tomada en conjunto con Orsi", aseguró la jerarca.