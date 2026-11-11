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Política Lustemberg | Orsi |

Nuevos elementos

Caso Miralles: habló Lustemberg y explicó los motivos para revocar su decisión inicial

"La decisión de volver a inhabilitar por cinco años a anestesista fue tomada en conjunto con Orsi", dijo la ministra Lustemberg.

La ministra de Salud, Cristina Lustemberg.

La ministra de Salud, Cristina Lustemberg.

 Dante Fernandez / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, se refirió en profundidad a la decisión adoptada por el presidente de la República, Yamandú Orsi, de revocar la resolución ministerial previa que reducía de cinco a tres años la inhabilitación de la anestesista Inés Miralles. La medida restablece de este modo el plazo original de cinco años de suspensión para el ejercicio profesional, a raíz de un proceso judicial que involucra la responsabilidad médica en el fallecimiento de la pediatra Soledad Barrera durante un procedimiento quirúrgico.

La jerarca explicó los fundamentos técnicos y administrativos que motivaron la revisión de la medida inicial. En declaraciones públicas, Lustemberg detalló que la resolución que convalidaba la reducción a tres años constituyó una firma delegada ejercida en su calidad de titular de la cartera, sustentada en su momento en las evaluaciones técnicas aportadas por la Unidad Académica de Anestesiología. No obstante, el escenario jurídico se modificó sustancialmente tras la interposición de un recurso de revocación presentado por la madre de la víctima ante el Poder Ejecutivo.

Nuevos informes

A partir de dicho recurso, los servicios jurídicos del Ministerio de Salud Pública y de la Presidencia de la República elevaron nuevos informes que permitieron reevaluar el expediente con mayores elementos de juicio. La secretaria de Estado puntualizó que el análisis incorporó los antecedentes de la investigación desarrollada en el ámbito de la Justicia Penal, la cual derivó en un acuerdo abreviado, así como las pericias sustanciadas tanto en la mutualista implicada como en otras instancias institucionales pertinentes. Estos elementos aportaron argumentos concluyentes para que el mandatario y el ministerio reconsideraran la sanción y restituyeran el plazo de cinco años. "La decisión de volver a inhabilitar por cinco años a anestesista fue tomada en conjunto con Orsi", aseguró la jerarca.

Asimismo, la ministra enfatizó que la modificación del plazo administrativo no ha generado afectaciones de carácter práctico en la asistencia médica actual, dado que la profesional sancionada no se encontraba ejerciendo la profesión durante este período. Con esta decisión, el Poder Ejecutivo ratifica los criterios de prudencia administrativa y rigurosidad jurídica en la ponderación de faltas vinculadas al ejercicio profesional y la seguridad de los pacientes.

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