Alrededor de 60 mil montevideanos y montevideanas se sumaron a la convocatoria democrática para participar en las elecciones de los Concejos Vecinales y la definición de las prioridades del Presupuesto Participativo. Tras el cierre de los circuitos de votación distribuidos en todo el territorio departamental, la Intendencia de Montevideo puso en marcha el escrutinio primario en los Centros Comunales Zonales, con vistas a procesar la totalidad de los sufragios emitidos tanto de forma presencial como a través de la plataforma digital institucional.
Descentralización
Montevideo movilizó a 60 mil votantes en las elecciones de Presupuesto Participativo
El escrutinio primario comenzó tras una exitosa jornada en Montevideo que combinó el sufragio digital y la votación presencial en los ocho municipios.