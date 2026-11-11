Montevideo movilizó a 60 mil votantes en las elecciones de Presupuesto Participativo

Las iniciativas seleccionadas contarán con el acompañamiento técnico de los respectivos municipios para garantizar su correcta ejecución, estableciendo la meta institucional de completar el cien por ciento de las obras correspondientes a este ciclo hacia el año 2030.

Descentralización y proyección de la participación digital

En paralelo a la definición de las obras barriales, la jornada permitió renovar la integración de los 18 Concejos Vecinales, órganos autónomos que actúan como portavoces de las necesidades y demandas de las comunidades ante los gobiernos departamental y municipal. Desde la administración capitalina resaltaron el notable incremento del ochenta por ciento registrado en la modalidad de voto digital a través de la plataforma habilitada previamente, un factor que abre la puerta a futuras modificaciones normativas orientadas a expandir las herramientas tecnológicas en los próximos procesos electorales.