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Política Presupuesto Participativo | participación |

Descentralización

Montevideo movilizó a 60 mil votantes en las elecciones de Presupuesto Participativo

El escrutinio primario comenzó tras una exitosa jornada en Montevideo que combinó el sufragio digital y la votación presencial en los ocho municipios.

Elecciones Presupuesto Participativo y Concejos Vecinales

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Por Redacción Caras y Caretas

Alrededor de 60 mil montevideanos y montevideanas se sumaron a la convocatoria democrática para participar en las elecciones de los Concejos Vecinales y la definición de las prioridades del Presupuesto Participativo. Tras el cierre de los circuitos de votación distribuidos en todo el territorio departamental, la Intendencia de Montevideo puso en marcha el escrutinio primario en los Centros Comunales Zonales, con vistas a procesar la totalidad de los sufragios emitidos tanto de forma presencial como a través de la plataforma digital institucional.

El proceso electoral culminó una etapa preparatoria de varios meses impulsada por la comuna, consolidando un mecanismo de participación directa que lleva más de tres décadas promoviendo la descentralización y la gestión asociada entre la ciudadanía y los gobiernos locales.

Inversión comunitaria y proyectos en disputa

Esta edición del Presupuesto Participativo movilizó a los vecinos en torno a la asignación de 216 millones de pesos destinados a financiar obras públicas y mejoras concretas en los barrios. La ciudadanía evaluó más de 350 propuestas presentadas por organizaciones sociales, instituciones educativas, clubes deportivos y colectivos barriales, las cuales abarcaron desde la recuperación de espacios públicos y la optimización de la infraestructura urbana hasta la incorporación de equipamiento comunitario y proyectos de carácter ambiental.

Las iniciativas seleccionadas contarán con el acompañamiento técnico de los respectivos municipios para garantizar su correcta ejecución, estableciendo la meta institucional de completar el cien por ciento de las obras correspondientes a este ciclo hacia el año 2030.

Descentralización y proyección de la participación digital

En paralelo a la definición de las obras barriales, la jornada permitió renovar la integración de los 18 Concejos Vecinales, órganos autónomos que actúan como portavoces de las necesidades y demandas de las comunidades ante los gobiernos departamental y municipal. Desde la administración capitalina resaltaron el notable incremento del ochenta por ciento registrado en la modalidad de voto digital a través de la plataforma habilitada previamente, un factor que abre la puerta a futuras modificaciones normativas orientadas a expandir las herramientas tecnológicas en los próximos procesos electorales.

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