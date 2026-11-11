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Política comisión | República Ganadera | Ferrero

En comisión de Constitución y Códigos

Abogados pidieron a diputados que citen a Ferrero por inacción de Fiscalía en causa de República Ganadera

Cinco abogados de damnificados de República Ganadera denunciaron en comisión de Diputados el "desmantelamiento" de la Fiscalía que encabezaba Alejandro Machado.

Estafa de República Ganadera sigue impune y abogados denunciaron a Fiscalía en comisión de Diputados.&nbsp;

Estafa de República Ganadera sigue impune y abogados denunciaron a Fiscalía en comisión de Diputados. 
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Por Simón López Ortega

Los abogados penalistas Graciana Abelenda, Juan Pablo Decia, Carlos Esponda, Juan Fagundez y Natalia Iruleguy denunciaron ante la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Diputados, la "falta de conducción" en la investigación penal de República Ganadera, estafa que afectó a 1440 personas por US$ 95,6 millones.

La Fiscalía de Delitos Económicos de 1er Turno está sin fiscal desde mayo de este año por el traslado de Alejandro Machado, ordenado por la Fiscal de Corte, Mónica Ferrero.

El informe presentado ante la comisión de Diputados

En un contundente y detallado informe al que accedió Caras y Caretas , los profesionales denunciaron ante los diputados que la de República Ganadera "es la segunda estafa más grande de la historia reciente del país, después de Conexión Ganadera. A dos años de las primeras denuncias, no hay una sola persona formalizada, no hay un solo embargo decretado en lo penal, la causa no tiene fiscal titular desde mayo de este año, y dos de los fiscales adscriptos de esa fiscalía se encuentran con licencia prolongada. En definitiva, tenemos una fiscalía desmantelada".

Los profesionales señalaron atrasos en la formalización de los responsables del fraude ganadero a más de dos años del inicio de la investigación. Apuntaron que hasta el momento no hay ningún imputado por la estafa a pesar de que la Fiscalía cuenta "con profusa evidencia incriminatoria", entre ellas un extenso reporte elaborado por la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Seneclaft).

Piden citar a Ferrero y reformar el CPP

Por lo expuesto, los abogados pidieron a la comisión que cite a la Fiscal de Corte para que "informe sobre el estado de la causa, los recursos asignados y la cobertura de la Fiscalía de Delitos Económicos de 1er Turno".

"Que se curse un pedido de informes a la Fiscalía General de la Nación (artículo 118 de la Constitución); que la Comisión estudie reformas al Código del Proceso Penal para establecer un control judicial del plazo de la investigación preliminar y habilitar a la víctima a pedir medidas cautelares patrimoniales antes de la formalización; que se prevean equipos fiscales especializados y con dedicación exclusiva para las grandes defraudaciones masivas, con reglas que impidan dejar una causa sin titular que la dirija".

El pasado 30 de octubre pasado, la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, presentó una carta a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) explicando la situación de la Fiscalía en cuestión.

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