Abogados pidieron a diputados que citen a Ferrero por inacción de Fiscalía en causa de República Ganadera

Los profesionales señalaron atrasos en la formalización de los responsables del fraude ganadero a más de dos años del inicio de la investigación. Apuntaron que hasta el momento no hay ningún imputado por la estafa a pesar de que la Fiscalía cuenta "con profusa evidencia incriminatoria", entre ellas un extenso reporte elaborado por la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Seneclaft).

Piden citar a Ferrero y reformar el CPP

Por lo expuesto, los abogados pidieron a la comisión que cite a la Fiscal de Corte para que "informe sobre el estado de la causa, los recursos asignados y la cobertura de la Fiscalía de Delitos Económicos de 1er Turno".

"Que se curse un pedido de informes a la Fiscalía General de la Nación (artículo 118 de la Constitución); que la Comisión estudie reformas al Código del Proceso Penal para establecer un control judicial del plazo de la investigación preliminar y habilitar a la víctima a pedir medidas cautelares patrimoniales antes de la formalización; que se prevean equipos fiscales especializados y con dedicación exclusiva para las grandes defraudaciones masivas, con reglas que impidan dejar una causa sin titular que la dirija".

El pasado 30 de octubre pasado, la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, presentó una carta a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) explicando la situación de la Fiscalía en cuestión.