José "Pepe" Mujica y sus frases inolvidables

A continuación, algunas de sus frases más emblemáticas.

Los dichos del "Pepe" Mujica

1. "Pobres no son los que tienen poco. Pobres son los que necesitan mucho. Yo no vivo con pobreza, vivo con austeridad, con renunciamiento. Preciso poco para vivir"

2. "Ser libre es gastar la mayor cantidad de tiempo de nuestra vida en aquello que nos gusta hacer."

3. "No soy pobre, soy sobrio, liviano de equipaje, vivir con lo justo para que las cosas no me roben la libertad."

4. "El poder no cambia a las personas, sólo revela quiénes verdaderamente son."

5. "No soy adicto a vivir mirando para atrás, porque la vida siempre es porvenir y todos los días amanece"

6. "No se vive de recuerdos, sino de porvenir."

7. "El verdadero triunfo en la vida es levantarse y volver a empezar."

8. "La libertad es tener tiempo para hacer las cosas que a uno lo motivan."

9. "No acompaño el camino del odio, ni aun hacia aquellos que tuvieron bajezas sobre nosotros. El odio no construye."

10. "No es bonito legalizar la marihuana, pero peor es regalar gente al narco. La única adicción saludable es la del amor."

11. “Cuando compras algo, no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de tu vida que tuviste que gastar para tener esa plata.”

12. “El peor enemigo de un pobre es otro pobre que se cree rico y defiende a los que los hace pobre a ambos”.

13. "Venimos de la nada y vamos a la nada. La vida es la aventura de las moléculas".