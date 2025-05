"Miedo no le tengo a los zurdos": Juan Besozzi amenazó a Patricia Madrid y ella lo denunció

Entre los mensajes enviados en marzo por Besozzi uno de ellos decía "Enana de cuarta por fin mostraste tu inclinación política. Estás mal atendida, cara de torta".

Este lunes, una vez confirmados los resultados de la elección departamental y municipal del domingo 11, que determinaron que Guillermo Besozzi fue electo para su tercer período al frente del gobierno de Soriano, Madrid recibió una nueva tanda de mensajes que la llevaron a plantear su denuncia ante la justicia.

Cainfo señaló en un comunicado emitido ante la denuncia de Madrid que "este tipo de situaciones contra periodistas es particularmente grave porque siguiendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 'tienen el objetivo de silenciarlos, por lo que constituyen igualmente violaciones al derecho que tiene una sociedad a acceder libremente a la información. Una prensa independiente y crítica constituye un elemento fundamental para la vigencia de las demás libertades que integran el sistema democrático y el estado de derecho'".

Las amenazas a Madrid

Madrid contó que “el caso ya está en Fiscalía” y publicó una captura de un chat con el denunciado en el que este la amenazó. “Y no molestes más porque va a pasar a mayores también. Porque miedo no les tengo a los zurdos”, le escribe Besozzi.

La conductora de Carve le contesta: “Yo voy a informar y decir lo que tenga ganas. Fue usted el que me escribió amenazándome, no una, sino dos veces. Hasta aquí llegó mi paciencia. Yo tampoco le tengo miedo ni a usted, ni a su familia, ni a quien me quiera mandar. Atrevido”.

A lo que el hermano del jefe departamental electo responde: “Yo no voy a permitir que una resentida como usted hable mal de mi familia, así que corte, o esto se va a la mierda”.

“De ahora en más, lo conversamos en el ámbito judicial, porque usted va a ser denunciado”, retruca Madrid.

“Como usted quiera, a mí por delante no me lleva nadie, y menos una (se corta el mensaje)”, dice Andrés Besozzi.

Al final de su publicación, la comunicadora reflexionó: “En Uruguay vivimos en democracia, y bajo plena libertad de expresión. Y así seguiremos”.