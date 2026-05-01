Joselo López criticó a Oddone por "ajuste" y anunció movilización para que "no prospere"

Joselo López sobre gobierno de Orsi: "Muchas de las expectativas generadas todavía no se han colmado"

Posteriormente, López se dedicó a hacer un balance de los primeros 14 meses de gobierno de Yamandú Orsi.

“Hemos atravesado ya un año de un nuevo gobierno, el que con su llegada había generado muchas expectativas. Sin embargo, creo que no descubro nada si digo que muchas de esas expectativas todavía no se han colmado. Y los trabajadores organizados y el pueblo en general necesitamos que aparezcan señales claras que nos permitan seguir soñando con el país que queremos”, dijo.

El sindicalista cuestionó la negociación salarial en el sector público, y dijo que el planteo del gobierno fue “extremadamente conservador”, al tiempo que consideró que el presupuesto general del gobierno, aprobado a fines de 2025, tuvo “un incremento muy magro”.

Más allá de las críticas presupuestales, López aseveró que la central sindical comparte “la orientación” destinada a priorizar recursos para la situación “alarmante” de las niñas, niños y adolescentes vulnerables que hay en Uruguay. En ese sentido, Joselo retomó el reclamo del Pit-Cnt acerca de imponer una tasa del Impuesto al Patrimonio al 1% más rico del país, para destinar ese dinero a políticas contra la pobreza infantil.

Crítica a Oddone por "ajuste" en la Rendición de Cuentas

“Cuando escuchamos que el ministro de Economía no descarta que la Rendición de Cuentas vaya por el lado del ajuste, nos ponemos en alerta. Eso nos preocupa mucho y lo decimos con mucho respeto: eso no solo nos preocupa, si no que nos va a tener movilizados para intentar que esa idea no prospere y se cumpla lo comprometido”, adelantó Joselo.

López también se refirió al acuerdo con el gobierno en el marco del Diálogo Social y celebró el planteo de “empezar a descalzar el lucro de las AFAP”, así como la opción de una causal jubilatoria a los 60 años.

A su vez, planteó que “el gobierno no debe amputarse la posibilidad de analizar mecanismos que le permitan avanzar en una reforma tributaria más justa, con más equidad y con menos privilegios”, dijo también.