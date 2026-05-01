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Política Joselo López | ajuste | Gabriel Oddone

Día de los Trabajadores

Joselo López criticó a Oddone por "ajuste" y anunció movilización para que "no prospere"

El secretario general de COFE, Joselo López, también se acordó este 1° de mayo de “los dirigentes políticos que antes venían y ahora eligieron no venir”.

Joselo López criticó al ministro de Economía Gabriel Oddone por anunciar un ajuste.

Joselo López criticó al ministro de Economía Gabriel Oddone por anunciar un "ajuste".

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Por Redacción Caras y Caretas

Durante el tradicional acto realizado por el Pit-Cnt este viernes 1° de mayo, para conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores, uno de dirigentes sindicales que hizo uso de la palabra fue el secretario general de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), Joselo López.

La visión internacionalista del Pit-Cnt

José Lorenzo López inició su oratoria con la visión internacionalista del movimiento sindical uruguayo y criticó el “clima de guerra” en el mundo. “Frente a este proceso, la decadencia de Estados Unidos, opta por lo que puede verse como una huida hacia adelante militarista”, dijo Joselo, y criticó “el genocidio y los crímenes de guerra contra el pueblo palestino”, en alusión a la franja de Gaza.

El líder de COFE también apuntó sobre “la negación del derecho internacional” y advirtió : “Nuestro país no está a salvo de este peligro, y el silencio y la inacción no pueden ser una opción”.

Joselo López sobre gobierno de Orsi: "Muchas de las expectativas generadas todavía no se han colmado"

Posteriormente, López se dedicó a hacer un balance de los primeros 14 meses de gobierno de Yamandú Orsi.

“Hemos atravesado ya un año de un nuevo gobierno, el que con su llegada había generado muchas expectativas. Sin embargo, creo que no descubro nada si digo que muchas de esas expectativas todavía no se han colmado. Y los trabajadores organizados y el pueblo en general necesitamos que aparezcan señales claras que nos permitan seguir soñando con el país que queremos”, dijo.

El sindicalista cuestionó la negociación salarial en el sector público, y dijo que el planteo del gobierno fue “extremadamente conservador”, al tiempo que consideró que el presupuesto general del gobierno, aprobado a fines de 2025, tuvo “un incremento muy magro”.

Más allá de las críticas presupuestales, López aseveró que la central sindical comparte “la orientación” destinada a priorizar recursos para la situación “alarmante” de las niñas, niños y adolescentes vulnerables que hay en Uruguay. En ese sentido, Joselo retomó el reclamo del Pit-Cnt acerca de imponer una tasa del Impuesto al Patrimonio al 1% más rico del país, para destinar ese dinero a políticas contra la pobreza infantil.

Crítica a Oddone por "ajuste" en la Rendición de Cuentas

Cuando escuchamos que el ministro de Economía no descarta que la Rendición de Cuentas vaya por el lado del ajuste, nos ponemos en alerta. Eso nos preocupa mucho y lo decimos con mucho respeto: eso no solo nos preocupa, si no que nos va a tener movilizados para intentar que esa idea no prospere y se cumpla lo comprometido”, adelantó Joselo.

López también se refirió al acuerdo con el gobierno en el marco del Diálogo Social y celebró el planteo de “empezar a descalzar el lucro de las AFAP”, así como la opción de una causal jubilatoria a los 60 años.

A su vez, planteó que “el gobierno no debe amputarse la posibilidad de analizar mecanismos que le permitan avanzar en una reforma tributaria más justa, con más equidad y con menos privilegios”, dijo también.

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