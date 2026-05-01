El 1 de Mayo en imágenes, seguilo en vivo

La Avenida del Libertador se convierte en el epicentro de la jornada reivindicativa de este 1 de Mayo. En el escenario principal, ubicado estratégicamente entre las calles Ramón Escobar y Venezuela, el ambiente es de máxima actividad mientras se desarrolla la transmisión oficial en vivo a través del canal de YouTube de la central sindical.

Transmisión y voces internacionales

Desde las 9:00, el programa de entrevistas fluye con intensidad, recibiendo a referentes nacionales e internacionales. En estos momentos, el intercambio de experiencias marca el pulso de la mañana con la participación de delegados de la Central de Trabajadores de Cuba, junto a representantes de organizaciones sociales clave como FUCVAM, FEUU y ONAJPU.

Miembros del Secretariado Ejecutivo y la Mesa Representativa del PIT-CNT se turnan en el set para analizar la coyuntura actual, con intervenciones que ponen el foco en los derechos humanos, las políticas de juventud y la necesaria coordinación social.

Homenaje a Zitarrosa: El arte se apodera de la avenida

Siendo las 10:30, el acto entra en su fase artística más emotiva. La multitud presente guarda silencio para dar paso al homenaje a Alfredo Zitarrosa, al cumplirse 90 años de su natalicio. Sobre las tablas, la música popular uruguaya cobra vida con las interpretaciones de figuras de la talla de Julio Cobelli, Mariela Acevedo, Papina de Palma, Julia Melo y Numa Moraes.

El despliegue estético se completa con la participación del coro y el cuerpo de baile de AFFUSODRE, quienes ejecutan versiones que mantienen viva la esencia del "cancionero del pueblo" ante una audiencia visiblemente conmovida.

Comenzaron las oratorias que están siendo a cargo de:

José Lorenzo López (Secretario General, COFE)

Nathalie Barbé (Secretariado Ejecutivo, ATSS)

Javier Díaz (Vicepresidente del PIT-CNT, SUNCA)

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