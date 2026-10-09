La extrema derecha crece porque "la izquierda se desideologiza", dijo Gustavo González

"Faltan usinas de ideas"

Para el senador, esta dinámica no es exclusiva del escenario local, sino que se enmarca en un proceso global. En ese sentido, ejemplificó con la situación internacional y la necesidad de revisar los procesos históricos para construir alternativas políticas sólidas. "Esto está pasando en el mundo, la caída de la socialdemocracia en Europa. No podemos negar que habrá que evaluar algún día qué pasó con la Unión Soviética. La izquierda tiene que evaluar esas cosas para dar un paso adelante, y eso nos está faltando, las usinas de ideas", sostuvo.

González cuestionó también los discursos de unidad nacional que, a su entender, diluyen las contradicciones de clase y neutralizan el debate político. "Esta historia de que todos somos iguales, de que el Uruguay nos une, es un verso infame que inventó la derecha y el capital para convencernos de eso, es como quedate tranquilo si sos pobre acá, que vas a ir al cielo y vas a ser millonario [...] y se le cree porque es impresionante la caja boba todo el día dando mensajes subliminales", analizó.

¿La izquierda se desideologiza porque falta formación en sus cuadros?

Consultado sobre el rol del Frente Amplio y la formación de sus representantes, el senador destacó el papel de espacios de capacitación existentes, como la Fundación Fundación Canzani y subrayó la responsabilidad directa de las organizaciones partidarias en la instrucción teórica de sus integrantes.

"Los partidos políticos de izquierda tienen que trabajar mucho", indicó González, y remarcó la importancia del estudio sistemático para interpretar la coyuntura social y económica. "Tienen que tener cursos de formación política porque para entender el mundo hay que tener un método de análisis y estudiar. Por eso se quiere descalificar la política", concluyó.