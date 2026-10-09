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Política izquierda |

Éramos tan progres

La extrema derecha crece porque "la izquierda se desideologiza", dijo Gustavo González

El senador del FA Gustavo González analizó el avance de la extrema derecha y sostuvo que se requiere más formación política para recuperar "usinas de ideas" en la izquierda.

La extrema derecha crece porque la izquierda se desideologiza. En la foto: Gustavo González, senador del FA.&nbsp;

La extrema derecha crece porque "la izquierda se desideologiza". En la foto: Gustavo González, senador del FA. 

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Por Redacción Caras y Caretas

El avance de las posiciones de extrema derecha en la región responde, en gran medida, a un retroceso ideológico y analítico de las fuerzas progresistas, según sostuvo el senador del Frente Amplio, Gustavo González, en declaraciones al programa "Éramos tan progres" de Caras y Caretas TV.

Al evaluar el impacto de actores digitales como Fernando Cerimedo -fundador de La Derecha Diario- estrategias de comunicación política y la presencia de proyectos conservadores en el país, el legislador señaló que el fenómeno no puede explicarse únicamente por la acción de agentes externos o campañas mediáticas, sino por la pérdida de herramientas de formación dentro del propio bloque de izquierda.

"Todo eso crece si hay reflujo de ideas de izquierda. Yo creo que si la izquierda se desideologiza, no tiene un método de análisis científico que pueda estudiar y comunicar realmente lo que pasa, crecen esas posiciones", afirmó González.

"Faltan usinas de ideas"

Para el senador, esta dinámica no es exclusiva del escenario local, sino que se enmarca en un proceso global. En ese sentido, ejemplificó con la situación internacional y la necesidad de revisar los procesos históricos para construir alternativas políticas sólidas. "Esto está pasando en el mundo, la caída de la socialdemocracia en Europa. No podemos negar que habrá que evaluar algún día qué pasó con la Unión Soviética. La izquierda tiene que evaluar esas cosas para dar un paso adelante, y eso nos está faltando, las usinas de ideas", sostuvo.

González cuestionó también los discursos de unidad nacional que, a su entender, diluyen las contradicciones de clase y neutralizan el debate político. "Esta historia de que todos somos iguales, de que el Uruguay nos une, es un verso infame que inventó la derecha y el capital para convencernos de eso, es como quedate tranquilo si sos pobre acá, que vas a ir al cielo y vas a ser millonario [...] y se le cree porque es impresionante la caja boba todo el día dando mensajes subliminales", analizó.

¿La izquierda se desideologiza porque falta formación en sus cuadros?

Consultado sobre el rol del Frente Amplio y la formación de sus representantes, el senador destacó el papel de espacios de capacitación existentes, como la Fundación Fundación Canzani y subrayó la responsabilidad directa de las organizaciones partidarias en la instrucción teórica de sus integrantes.

"Los partidos políticos de izquierda tienen que trabajar mucho", indicó González, y remarcó la importancia del estudio sistemático para interpretar la coyuntura social y económica. "Tienen que tener cursos de formación política porque para entender el mundo hay que tener un método de análisis y estudiar. Por eso se quiere descalificar la política", concluyó.

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