En un solo día Yamandú Orsi metió tres guantazos: que en Uruguay hasta la izquierda es conservadora, por eso apoya los partidos tradicionales de España PSOE y PP; que para que él reconozca a Delcy Rodríguez, Venezuela tiene que hacer elecciones libres y transparentes, y que las relaciones del Gobierno argentino con el uruguayo son excelentes porque cuando vino Milei se logró dragar y así todo, y las relaciones de Caputo con Oddone y de Quirno con Lubetkin son muy fluidas. Un, dos, tres, más rápido que Schwarzenegger.
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La foto de Garibaldi en este posteo es un “vade retro, Fraga” a Orsi. Porque no sólo metió a todo el FA en una misma bolsa de conservadores, sino que en otra igual metió al PP con el PSOE, y lo primero puede sospecharse una provocación a la disidencia en nuestro Frente Amplio, pero meter lo segundo en la ecuación es quitarle ironía a la sentencia de que los liberales siempre tornan cual la cigüeña al campanario. El PSOE es un partido del Deep, de Willy Brandt y de Felipe González (en ese orden), pero por él hizo propaganda Antonio Banderas... En la guerra grande de acá hubiera estado sin duda del lado de La Defensa, con el italiano de chaqueta roja. En todo caso, ¡qué se mete a opinar contra el Frente Amplio de España! ¿En nombre de qué tradiciones?
No suscribo la tesis de que el gobierno inactúa pero sobre todo habla para que la cúpula MPP-Vertiente Artiguista-Seregnistas se desembarace del PC, PS, PVP, Casa Grande, etc. Según esa tesis, esta andanada de golpes de Orsi inmediatamente después del Congreso es para cobrarle a Óscar Andrade el protagonismo en no aventurarse a (yo no lo consideraría aventurerismo, aunque sí que es una aventura) fraccionar. El MPP puede seguir sustituyendo su línea virtuosa de masas por la de engorde y no está claro sin Pepe Mujica. Y Danilo Astori nunca trabajó en un sentido tensionante divisionista; todo lo contrario. Pienso que el motivo de esos exabruptos es que al imperio no le alcanza con nuestro fanfare Caputo y Quirno. Además nos exige el relato. Con Petro fue todo bien hasta que se mandó el discurso en la ONU pro Palestina. Ahora quiere arreglarla volviendo a atacar a Venezuela, pero es tarde. Y, sin embargo, aún cuando le entregamos todo, siempre tiene el imperio opciones más apetitosas que le deciden tirarnos a matar. No hay que llamarse a tanto engaño con la alternancia; nosotros la convocamos pero es ilusión deshecha no sólo en sus contenidos.
En su nuevo ataque injerencista a Venezuela, Orsi presenta efectivamente una novedad, un matiz. Y es que después del evidente y oculto pacto que llevó a la CIA a desclasificar sus informes sobre las elecciones de 2024, destruyendo implacables toda hipótesis de fraude, le queda a Orsi pedir “transparencia”, o sea: que Venezuela no se deje bloquear la transmisión de datos por un ciberenemigo superior y que no dé apuradas proyecciones por resultados, aunque sean a la baja del chavismo, para apagar los asesinatos e incendios de las guarimbas que ya se estaban produciendo.
Es por lo menos incoherente desconocer a Venezuela (desconocer a la jefa encargada del Estado es desconocer al Estado) con la misma excusa con que, por ejemplo, se profundizan las relaciones que inauguró la dictadura en 1974 con Arabia Saudita. Y conste que no estoy en contra de las relaciones con Arabia.
Y finalmente Milei. No es la primera vez que nos tira a Milei por la cabeza. Ya Oddone ha destacado los “logros de la economía del gobierno argentino”. ¿Serán tan excelentes las relaciones porque ambos, Milei y Orsi, andan moribundos en las encuestas? ¿O ha de ser el lado viceversa? Milei y Orsi andan moribundos en las encuestas porque las relaciones entre ellos son excelentes. Ambos están tirando piñazos de ahogado. Que al Deep State lo regocije y que a los zurdos nos duela.
Ya sabemos a quienes pretende destinar sus guantazos. Ya sabemos hacia quiénes irradia su empatía fútil y hacia nosotros su animadversión, pero su política es un laberinto de espejos, Feijóo, Machado, Milei, donde quema las vanidades de sus ganchos de derecha.
“¡Éramos tan progres!”, dice Federico Gyurkovits. Se queda corto en su nostalgia.
Éramos al menos liberales.