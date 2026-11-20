En su nuevo ataque injerencista a Venezuela, Orsi presenta efectivamente una novedad, un matiz. Y es que después del evidente y oculto pacto que llevó a la CIA a desclasificar sus informes sobre las elecciones de 2024, destruyendo implacables toda hipótesis de fraude, le queda a Orsi pedir “transparencia”, o sea: que Venezuela no se deje bloquear la transmisión de datos por un ciberenemigo superior y que no dé apuradas proyecciones por resultados, aunque sean a la baja del chavismo, para apagar los asesinatos e incendios de las guarimbas que ya se estaban produciendo.

Es por lo menos incoherente desconocer a Venezuela (desconocer a la jefa encargada del Estado es desconocer al Estado) con la misma excusa con que, por ejemplo, se profundizan las relaciones que inauguró la dictadura en 1974 con Arabia Saudita. Y conste que no estoy en contra de las relaciones con Arabia.

Y finalmente Milei. No es la primera vez que nos tira a Milei por la cabeza. Ya Oddone ha destacado los “logros de la economía del gobierno argentino”. ¿Serán tan excelentes las relaciones porque ambos, Milei y Orsi, andan moribundos en las encuestas? ¿O ha de ser el lado viceversa? Milei y Orsi andan moribundos en las encuestas porque las relaciones entre ellos son excelentes. Ambos están tirando piñazos de ahogado. Que al Deep State lo regocije y que a los zurdos nos duela.

Ya sabemos a quienes pretende destinar sus guantazos. Ya sabemos hacia quiénes irradia su empatía fútil y hacia nosotros su animadversión, pero su política es un laberinto de espejos, Feijóo, Machado, Milei, donde quema las vanidades de sus ganchos de derecha.

“¡Éramos tan progres!”, dice Federico Gyurkovits. Se queda corto en su nostalgia.

Éramos al menos liberales.