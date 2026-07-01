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Política

desactualizada e inútil

La INDDHH y las trabajadoras sexuales crearán grupo de trabajo para modificar la ley de 2002

La INDDHH recibió a trabajadoras sexuales para abordar la regulación digital y el trabajo en la calle. Consideran que la ley no las protege ni les da garantías.

La INDDHH y las trabajadoras sexuales crearán grupo de trabajo para modificar la ley de 2002.

La INDDHH y las trabajadoras sexuales crearán grupo de trabajo para modificar la ley de 2002.

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La directiva de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) recibió en la tarde a representantes de trabajadoras sexuales. El encuentro culminó con la creación de una mesa de trabajo conjunta para modificar la Ley 17.515 e incluir regulaciones en el ámbito digital y en el trabajo en calle.

Grupo de trabajo

"Le pedimos una reunión para apoyar, porque el Estado no nos está escuchando", explicó la presidenta Claudia Gutiérrez, tras confirmarse que la directiva de la INDDHH las recibió para concretar este espacio donde plantear sus demandas más específicas.

El objetivo central de este nuevo ámbito es canalizar propuestas concretas con la mira puesta en las discusiones legislativas vigentes en el Parlamento en torno a la Ley 17.515. Las organizaciones buscan actualizar la normativa para contemplar los desafíos del entorno digital y, de manera muy especial, asegurar la protección de quienes ejercen en la vía pública o se encuentran en situación de calle.

Gutiérrez, quien se definió como "trabajadora sexual activa", enfatizó la urgencia de defender a las compañeras que están en las situaciones más vulnerables: "Estamos haciendo la modificación de la ley 17.515 (...) pero también queremos llevar propuestas para las personas que trabajan en calle. Me gustaría que estuviera dentro de la ley también la protección sobre las trabajadoras en calle". Esta iniciativa sobre la situación de calle fue impulsada formalmente a través de la organización Comper.

Convocatoria al Estado

Esta articulación surge del esfuerzo de diversas agrupaciones del sector. La mesa estará integrada por la directiva de la INDDHH y referentes de organizaciones como Casa Abierta, Visión Nocturna, Comper y Obsur, colectivo de larga trayectoria en el apoyo al sector. Asimismo, el espacio contará con el respaldo de la comisión de VIH/SIDA del PIT-CNT.

Los próximos pasos ya están trazados y apuntan a no dejar al gobierno por fuera de las soluciones. El propósito es invitar a los ministerios y organismos competentes para sumar asesoramiento técnico, especialmente en el área digital, de cara a la redacción de los documentos finales. "Vamos a citar al Estado, no solo las organizaciones, sino nos van a acompañar las personas que trabajan en el Estado", concluyó Gutiérrez, anticipando el trabajo que se viene para llevar una postura sólida al Parlamento uruguayo.

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