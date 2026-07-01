La INDDHH y las trabajadoras sexuales crearán grupo de trabajo para modificar la ley de 2002.

Gutiérrez, quien se definió como "trabajadora sexual activa", enfatizó la urgencia de defender a las compañeras que están en las situaciones más vulnerables: "Estamos haciendo la modificación de la ley 17.515 (...) pero también queremos llevar propuestas para las personas que trabajan en calle. Me gustaría que estuviera dentro de la ley también la protección sobre las trabajadoras en calle". Esta iniciativa sobre la situación de calle fue impulsada formalmente a través de la organización Comper.

Convocatoria al Estado

Esta articulación surge del esfuerzo de diversas agrupaciones del sector. La mesa estará integrada por la directiva de la INDDHH y referentes de organizaciones como Casa Abierta, Visión Nocturna, Comper y Obsur, colectivo de larga trayectoria en el apoyo al sector. Asimismo, el espacio contará con el respaldo de la comisión de VIH/SIDA del PIT-CNT.

Los próximos pasos ya están trazados y apuntan a no dejar al gobierno por fuera de las soluciones. El propósito es invitar a los ministerios y organismos competentes para sumar asesoramiento técnico, especialmente en el área digital, de cara a la redacción de los documentos finales. "Vamos a citar al Estado, no solo las organizaciones, sino nos van a acompañar las personas que trabajan en el Estado", concluyó Gutiérrez, anticipando el trabajo que se viene para llevar una postura sólida al Parlamento uruguayo.