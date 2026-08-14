Explotó la bomba: Perrone acusa a ex candidata a vice presidenta de "traidora" y "llorona"

En una conferencia a cargo del exsenador Guido Manini Ríos, Cabildo Abierto (CA) anunció que finalmente acompañará la votación en general del proyecto de Ley de Rendición de Cuentas en el Plenario de la Cámara de Diputados.
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El próximo lunes comenzará a tratarse en la Cámara de Representantes el proyecto de Ley, que precisa 50 votos para ser tratado en cada artículo en particular. Por ello el Frente Amplio tuvo que negociar con los partidos de la oposición, y encontró en Cabildo Abierto nuevamente los votos que le hacen falta en esta Cámara para llevar adelante las transformaciones que el gobierno propone.
El presidente Yamandú Orsi había recibido al exgeneral Manini Ríos la semana pasada. Fruto de esa negociación el gobierno respondió a diferentes puntos planteados por CA.
El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, reaccionó con satisfacción una vez conocido el anuncio de Guido Manini Ríos. “Hay Rendición de Cuentas. Ganó el Uruguay del diálogo y los acuerdos”, escribió.
Según Sánchez, el entendimiento permitirá mejorar los recursos destinados a las infancias más pobres, la seguridad y la educación. “Tender puentes es el camino hacia el Uruguay del futuro”, agregó.
Fuego cruzado
La decisión tomada por el partido que lidera Guido Manini Ríos, llevó a diferentes reacciones de la oposición. Desde la Coalición Republicana arremetieron contra Cabildo Abierto y fue motivo de enojo. Además, se generó un cruce entre la ex candidata a vicepresidenta de la República por Cabildo Abierto, Lorena Quintana, con el diputado Álvaro Perrone.
La ex dirigente de Cabildo Abierto escribió en X al enterarse de que el partido de Manini le daría los dos votos al oficialismo: "Me fui hace tiempo, pero duele igual ver esto. Es una decisión cobarde. Desde fuera, duele más porque recuerdo lo que prometían. Ya no milito, pero mi pasado ahí me da derecho a decirlo: esta acción no es política, es traición a sus propias bases. Me fui por coherencia, y cada día me dan la razón".
La respuesta del diputado Perrone no se hizo esperar. En la misma red social escribió: "La Sra me tiene bloqueado, no divulgo charlas personales, pero tengo los mensajes pidiendo cargos y pases en comisión para no ir a trabajar a Asse, Ud es una traidora que llora porque no hubo cargos".