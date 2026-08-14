Explotó la bomba: Perrone acusa a ex candidata a vice presidenta de "traidora" y "llorona"

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, reaccionó con satisfacción una vez conocido el anuncio de Guido Manini Ríos. “Hay Rendición de Cuentas. Ganó el Uruguay del diálogo y los acuerdos”, escribió.

Según Sánchez, el entendimiento permitirá mejorar los recursos destinados a las infancias más pobres, la seguridad y la educación. “Tender puentes es el camino hacia el Uruguay del futuro”, agregó.

Fuego cruzado

La decisión tomada por el partido que lidera Guido Manini Ríos, llevó a diferentes reacciones de la oposición. Desde la Coalición Republicana arremetieron contra Cabildo Abierto y fue motivo de enojo. Además, se generó un cruce entre la ex candidata a vicepresidenta de la República por Cabildo Abierto, Lorena Quintana, con el diputado Álvaro Perrone.

La ex dirigente de Cabildo Abierto escribió en X al enterarse de que el partido de Manini le daría los dos votos al oficialismo: "Me fui hace tiempo, pero duele igual ver esto. Es una decisión cobarde. Desde fuera, duele más porque recuerdo lo que prometían. Ya no milito, pero mi pasado ahí me da derecho a decirlo: esta acción no es política, es traición a sus propias bases. Me fui por coherencia, y cada día me dan la razón".

La respuesta del diputado Perrone no se hizo esperar. En la misma red social escribió: "La Sra me tiene bloqueado, no divulgo charlas personales, pero tengo los mensajes pidiendo cargos y pases en comisión para no ir a trabajar a Asse, Ud es una traidora que llora porque no hubo cargos".