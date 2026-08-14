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Deportes partido | Club Atlético Peñarol |

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Identificaron a la persona que dio la orden de suspender el partido entre Peñarol vs Torque

Con pruebas irrefutables, el peridosita Ernesto Faría dijo que la persona responsable de suspender el partido está plenamente identificada: era parte del equipo arbitral.

Partido suspendido entre Peñarol y Torque

Partido suspendido entre Peñarol y Torque
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Caras y Caretas Diario

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Durante la última emisión del programa Tarde de Fútbol (transmitido por Caras y Caretas), el periodista deportivo Ernesto Faría brindó detalles sobre la secuencia de hechos que derivó en la suspensión del encuentro entre Peñarol y Montevideo City Torque.

Según lo expuesto por Faría, el desencadenante de la situación comenzó cuando una funcionaria encargada de la seguridad del espectáculo consultó a un integrante de la cuarteta arbitral sobre la continuidad del encuentro. Ante la pregunta, el árbitro le indicó que "el partido se suspende".

Esta respuesta fue dada por Eduardo Varela, quien se desempeñaba ese día como cuarto árbitro del encuentro, de acuerdo a lo que pudo confirmar Fútbol a lo Peñarol.

Además, en ese mismo momento se registraba una falta de comunicación interna, porque al parecer Féres no estaba al tanto. El árbitro principal Féres, permanecía dentro del vestuario en conversaciones con otras partes que intentaban solucionar el problema existente.

Creyendo que la decisión ya estaba tomada y acatando el protocolo de seguridad, la funcionaria policial subió a la cabina del locutor comercial y ordenó la inmediata apertura de puertas y la evacuación del público por los altoparlantes del estadio.

Faría explicó que el locutor acató la instrucción debido a que las directivas de suspensión y desalojo solo pueden recibirse por parte del oficial de partido o de la propia policía, no de civiles ni de delegados de los clubes.

El desenlace final del partido que nunca se jugó

Pocos minutos después, cuando Féres salió del vestuario con la intención de evaluar el problema, se encontró con una escena irreversible: el estadio había sido evacuado, el público se había retirado y las ambulancias y el personal de seguridad privada de las puertas ya no estaban en el recinto.

Ante la imposibilidad logística y de seguridad de hacer regresar a los espectadores, el árbitro principal no tuvo más opción que oficializar la postergación del partido.

"De esto hay pruebas irrefutables", concluyó de forma tajante Ernesto Faría durante su intervención.

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