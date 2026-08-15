"Una vez más Pedro Bordaberry miente": Caggiani respondió a las acusaciones por los viajes

“Tienes razón en algo: no fuiste el que más viajó; fuiste el segundo que más días viajó; te ganó un compañero tuyo; eso sí, fuiste el que más gastó”, escribió. El colorado aseguró haber adjuntado una lista con los gastos y desafió a Caggiani a comprobar si él aparecía entre los legisladores señalados.

“Yo no miento”, remató Bordaberry.

“Mentiste, sí”

La respuesta de Caggiani no tardó en llegar y elevó el tono del enfrentamiento. “Mentiste, sí. Ya que te veo muy preocupado por los gastos. Podés devolver esto que también eran dineros públicos y es mucho más del triple de lo que ‘gasté’ yo”, escribió el senador frenteamplista.La referencia de Caggiani apunta al subsidio que Bordaberry recibió luego de dejar su banca en el Senado. En 2020, el Senado aprobó 15 subsidios para legisladores que no continuarían en el Parlamento, entre ellos Bordaberry.

El régimen establece un subsidio equivalente al 85% del salario del legislador. De esta manera, el debate que había comenzado por los gastos de las misiones oficiales pasó rápidamente a incluir otros recursos públicos percibidos por los propios legisladores.

Una discusión sobre el Parlamento

El intercambio tampoco quedó limitado a los números de los viajes. Caggiani vinculó las críticas de Bordaberry con la reciente aprobación de la Rendición de Cuentas, que el gobierno logró sacar adelante con los votos necesarios. “Calculo que debe estar bastante molesto con la gran noticia de que ayer el gobierno logró los votos para aprobar la Rendición”, escribió el senador frenteamplista.

Caggiani sostuvo que fue “un muy mal día para los que pretendieron dejar a la gente sin reasignaciones presupuestales y más recursos en las áreas más sensibles”.

El frenteamplista también cuestionó que Bordaberry presentara como una iniciativa personal suya los proyectos relacionados con los viáticos. Explicó que se trata de dos proyectos de ley respaldados por toda la bancada del Frente Amplio: uno para regular la devolución de viáticos de legisladores nacionales y departamentales y otro para equiparar el régimen de subsidio de los cargos de responsabilidad política con el régimen común de los trabajadores.

“Son presentados y respaldados por toda la bancada del Frente Amplio, no es una propuesta individual”, señaló. “Los parlamentarios no viajamos, representamos al Parlamento”.

Caggiani también cuestionó la forma en que Bordaberry se refiere a las salidas al exterior de los legisladores.

“Los parlamentarios no viajamos, representamos al Parlamento uruguayo en el exterior”, afirmó, marcando una diferencia entre un viaje personal y una misión oficial de representación. En ese sentido, anunció que detallaría las misiones oficiales en las que participó durante el actual período parlamentario para responder a los cuestionamientos sobre la cantidad de viajes realizados.

Caggiani y los viajes

Para Caggiani, además, la discusión sobre los viajes y los viáticos puede resolverse sin necesidad de una nueva ley cuando se trata de decisiones partidarias. “Para que los parlamentarios de un partido no ‘viajen’ más no se necesita una ley, tampoco para la devolución de los viáticos. Se puede realizar con tan solo una decisión partidaria”, sostuvo.Y volvió a apuntar directamente a Bordaberry: “Empiece por su casa, sino su propuesta también puede convertirse en otra mentira”.

El cruce entre ambos senadores terminó así desplazándose desde los viajes al exterior hacia una discusión más amplia sobre el uso de recursos públicos, los viáticos, los subsidios y las responsabilidades de los propios partidos políticos en el control de los gastos de sus legisladores.