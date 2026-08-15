Lacalle Pou "hablará bonito", pero dejó US$ 1.000 millones más de déficit y deudas, dice el Frente Amplio

“Lacalle Pou Hablará muy lindo en la Plaza Matriz”

Pereira fue particularmente duro al referirse a Lacalle Pou.

“Hablará muy lindo en la Plaza Matriz, pero a la hora de entregar el gobierno, lo hizo con US$ 1.000 millones de déficit fiscal mayor al esperado, y con US$ 1.000 millones en deudas. Eso hubo que enfrentarlo para resolverlo”, afirmó.

La frase fue pronunciada en un acto que tuvo como uno de sus principales ejes la defensa de la Rendición de Cuentas como una herramienta para financiar las prioridades sociales planteadas por el gobierno de Yamandú Orsi.

Para Pereira, el acuerdo alcanzado para aprobar el proyecto representa una victoria institucional más que partidaria.

“Con esto no ganó el Frente Amplio, ni Cabildo Abierto, ganó Uruguay”, sostuvo.

El dirigente también destacó el trabajo realizado para alcanzar los acuerdos parlamentarios necesarios y adelantó algunas de las próximas iniciativas que impulsará el gobierno.

Entre ellas mencionó un proyecto para establecer una causal jubilatoria anticipada a los 60 años y el trabajo que se viene realizando para crear un seguro de paro destinado a empresas unipersonales.

Alejandro Sánchez también utilizó la referencia al discurso de Lacalle Pou para cuestionar el balance social de la anterior administración.

“Uno puede tener mucho discurso sobre la libertad, de que no se puede ser libre sin trabajo, vivienda y educación”, afirmó.

Pero inmediatamente contrapuso ese discurso con una cifra sobre la situación habitacional.

“En los últimos cinco años, más allá de los discursos, 30.000 compatriotas más engrosaron las filas de los asentamientos en el gobierno de la coalición republicana. No es que ganaron más libertad”, señaló.

Frente Amplio festejó la Rendición de Cuentas

El secretario de Presidencia sostuvo que la Rendición de Cuentas busca traducir las prioridades del gobierno en recursos concretos, particularmente en políticas destinadas a atender la pobreza infantil.

En ese sentido, acusó a blancos y colorados de haber intentado “impedir” la aprobación de la Rendición.

“No es otra cosa que generar recursos para atender a la pobreza infantil”, afirmó.

Sánchez reconoció que alcanzar el acuerdo con Cabildo Abierto implicó “trabajar muchísimo”, pero defendió el resultado y aseguró que el gobierno no puso sobre la mesa sus principios para conseguir los votos necesarios.

“Si alguno, alguna vez, dudó que el Frente Amplio iba a poner arriba de la mesa para negociar los derechos humanos o el pasado reciente, se equivocó”, afirmó.

Cosse felicitó la negociación

La vicepresidenta Carolina Cosse también destacó el acuerdo parlamentario y expresó su “más profundo abrazo” a los legisladores que participaron en la negociación de la Rendición de Cuentas.

En particular, felicitó a Alejandro Sánchez y al presidente Yamandú Orsi por su “capacidad negociadora” para alcanzar el entendimiento que permitió avanzar con el proyecto.

Para Cosse, la aprobación de la Rendición es importante porque “pone el eje en la realidad, con un rumbo justo”.

El acto en El Galpón funcionó así como una instancia de balance político de la negociación parlamentaria, pero también como una convocatoria a la militancia frenteamplista para profundizar el trabajo del gobierno.

Con la Rendición de Cuentas encaminada, el oficialismo busca ahora convertir los acuerdos parlamentarios en políticas concretas y mantener el respaldo político necesario para avanzar en las próximas reformas e iniciativas anunciadas por el gobierno.